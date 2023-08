Startseite Podcast der AGRAVIS Raiffeisen AG zum Thema Zwischenfrüchte Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-08-09 13:03. In der neuen Folge der Audio-Podcast-Reihe der AGRAVIS Raiffeisen AG (https://www.agravis.de/de/) geht es um das aktuelle Thema Zwischenfrüchte. Zwischenfrüchte steigern den Humusgehalt des Bodens, schützen vor Erosionen und speichern Nährstoffe. Mit Blick auf die GAP 23 und die "GLÖZ-Standards" werden sie immer wichtiger. Aber wie können Landwirt:innen die Auflagen erfüllen, sobald das Wetter wieder mitspielt? In dieser kompakten Podcastfolge gibt Zwischenfrucht-Experte Stephan Niehoff Tipps und Antworten rund um den Anbau. Zur aktuellen Folge Zwischenfrüchte (https://www.agravis.de/de/ueber-agravis/newsroom/agravis-podcast/5-frage...) Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen-Märkte einschließlich Baustoffhandlungen sowie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit über 6.600 Mitarbeiter:innen rund 9,4 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Unternehmenssitz ist Münster.

