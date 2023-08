Startseite Tatortreiniger Marcell Engel bald in Düsseldorf und Köln Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-08-09 09:35. Das Bühnenprogramm von Marcell Engel sorgt in vielen Städten für Furore. In Kürze ist er in Nordrhein-Westfalen zu sehen. Karten gibt es im Vorverkauf. Live-Programm "Tatort Leben - Was wir von den Toten lernen können" begeistert bundesweit Frankfurt/Bad Soden, 09. August 2023. "Es rüttelt wach, was Marcell Engel aus seinem Berufsleben berichtet" und "Einfach nur unfassbar und unglaublich nahegehend" sind Kommentare, die nach dem Live-Programm von Tatortreiniger Marcell Engel vielfach zu hören sind. Mit "Tatort Leben live - Was wir von den Toten lernen können" nimmt der gebürtige Frankfurter sein Publikum nicht nur anhand von authentischen Bildern und Videos mit an reale Einsatzorte, sondern lässt sie an den bewegenden Geschichten des Lebens vor dem Tod teilhaben. "Das, was ich tue und erlebe, geht weit über Reinigungen und Desinfektionen hinaus und es liegt mir am Herzen, das mit anderen Menschen zu teilen", sagt Marcell Engel dazu. Häufig erzählen ihm Angehörige, was das Leben des verstorbenen Menschen ausgemacht hat. Seine Quintessenz: "Viele leben als ob sie ein zweites Leben haben. Und dabei ertappe ich mich mitunter sogar selbst." Diese Erkenntnis habe ihn nachdenklich gemacht und dazu geführt, sich und sein Leben näher unter die Lupe zu nehmen. Dazu gehören Fragen wie "Wie ernähre ich mich?", "Bewege ich mich ausreichend?" und vor allem "Wie gestalte ich Lebenszeit?" Er erklärt: "Zeit hat für mich einen besonderen Wert erhalten. Ich schätze die Tage und Stunden, die ich mit meiner Familie und lieben Menschen verbringe wie ein kostbares Geschenk. Ein Geschenk, das trauriger Weise nicht jeder Mensch hat." Davon zeugen immer mehr Fälle von einsamen Toden, zu denen sein Team und er gerufen werden. Es ist ihm ein Anliegen, darauf aufmerksam zu machen, dass Familie, Freunde und auch Nachbarn im Gespräch bleiben und auch einmal nachfragen, ob alles in Ordnung ist. "Das Miteinander ist in diesen Zeiten leider mitunter auf der Strecke geblieben", stellt er fest. Darüber und vieles mehr spricht der erfahrene Tatortreiniger und lässt sein Publikum an bewegenden Erlebnissen und echten tiefgehenden Emotionen teilhaben. "Es geht letztlich immer um den Tatort Leben. Und "Was können wir von den Toten lernen?", sagt er. Und bietet mit seinem Live-Programm tiefe Einblicke und anregende Denkanstöße aus seinem Berufsleben. "Mir ist es wichtig nach dem Programm mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen. Dazu stehe ich für Fragen und Antworten zur Verfügung. Das ist in den bisherigen Auftritten sehr gut angekommen", sagt er. Wer live dabei sein will, hat in diesem Jahr am 13. September in Düsseldorf, am 14. September in Köln und am 15. September in Eschweiler dazu die Gelegenheit. Termine für Veranstaltungen im nächsten Jahr gibt es bereits und weitere sind geplant. Die Tickets gibt es bei Eventim . "Eine Live-Show, die sich definitiv lohnt. Marcell Engel berichtet so eindrucksvoll, authentisch und sympathisch über seine Erlebnisse", brachte es vor kurzem eine Zuschauerin auf den Punkt. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Marcell Engel

