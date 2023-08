Startseite Was im Leben wirklich wichtig ist - Impulse und Gedanken Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-08-09 09:25. Buch - Neuerscheinung / Autor Sylvester Walch Heute möchte ich Ihnen das neue Buch von Sylvester Walch vorstellen! Sylvester Walch ist einer der bekanntesten Vertreter der transpersonalen Psychologie und Psychotherapie im deutschsprachigen Raum. In den herausfordernden Jahren 2020 bis 2022 schrieb er sein neues Buch "Was im Leben wirklich wichtig ist". Er setzt Impulse und regt zu Gedanken an, wie wir Spiritualität auch in schwierigen Zeiten leben können. Kurze, aber tiefsinnige, im Alltag anwendbare Reflektionen verbunden mit ausdrucksvollen Fotos bilden ein stilvolles kontemplatives Gesamtkunstwerk. Das handliche Buch kann zu einem wertvollen Wegbegleiter für das ganze Leben werden. ZITATE

"Auch wenn es manchmal noch so schwer erscheint,

gibt es in dunklen Phasen des Lebens eine Türe,

die nach innen aufgeht

und Segensreiches durchscheinen lässt." "Lebendig zu sein, sich seiner selbst bewusst zu werden

und in allem, was geschieht, den göttlichen Funken zu entdecken,

gibt unserem Dasein das gewisse Etwas." "Eigentlich leben, das heißt, sich zu verändern, zu entwickeln und zu transformieren. Jeder neue Tag bietet die Gelegenheit dazu." TEXTAUSZUG

Den Schwankungen des Lebens gelassener begegnen

Neulich wurde ich gefragt, ob der Satz, die Dinge "nicht anders haben zu wollen, als sie sind", vielleicht dazu führen könnte, sich zu schnell in sein Schicksal zu fügen, ohne für ein besseres Leben zu kämpfen, im Sinne einer "spirituellen Tatenlosigkeit". Nein, so soll diese Aussage natürlich nicht missverstanden werden. Visionen zu entwickeln, sich verantwortungsvoll für eine offene und gerechtere Lebenswirklichkeit zu engagieren, Konflikte auszutragen, sich gegen Übergriffe und destruktive Verhaltensweisen zu wehren oder selbstbewusst den eigenen Weg zu gehen - all dies ist genauso spirituell wie Mitgefühl zu praktizieren oder zu meditieren.

Es gibt aber auch Lebenstatsachen, die man anerkennen muss... Weitere Infos hier! (https://www.walchnet.de/dr-sylvester-walch/publikationen/buecher) Was im Leben wirklich wichtig ist, S. 102 Zum Autor

Dr. phil. Sylvester Walch, geb. 1950, wohnt in Oberstdorf/Allgäu. Er studierte Psychologie, Psychiatrie, Psychopathologie und Philosophie.

Er ist approb. psychologischer Psychotherapeut sowie Begründer und Gesamtleiter der Curricula für Transpersonale Psychotherapie und Holotropes Atmen sowie körperbezogene Psychotherapie. Viele Jahre leitete er eine stationäre psychotherapeutische Einrichtung und lehrte an verschiedenen Universitäten. Zudem war er 44 Jahre lang als Ausbilder für Psychotherapie (Integrative Therapie u. Integrative Gestalttherapie) tätig. Bis heute ist er Leiter des Internationalen Instituts für Holotropes Atmen, Transpersonale Psychotherapie und Spiritual Care. Er verfasste zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten und Bücher. Sylvester Walch verfügt über eine langjährige Meditationspraxis und entwickelte einen kulturübergreifenden psychospirituellen Weg, in dem seelische Heilung und geistige Praxis verbunden werden. Folgende weitere Bücher hat Sylvester Walch veröffentlicht: Vom Ego zum Selbst

Gebundene Ausgabe: 336 Seiten

Autor: Sylvester Walch

Verlag: DrömerKnaur (4. Auflage)

ISBN-13: 978-3426291924 Die ganze Fülle deines Lebens

Gebundene Ausgabe: 267 Seiten

Autor: Sylvester Walch

Verlag: Fischer&Gann, jetzt Kamphausen

ISBN-13: 978-3903072312 Dimensionen der menschlichen Seele

Broschierte Ausgabe: 452 Seiten

Autor: Sylvester Walch

Verlag: Patmos (5. Auflage, 2013), wird gerade überarbeitet und neu aufgelegt.

ISBN-13: 978-3843602464 Subjekt und Realität

Gebundene Ausgabe: 174 Seiten

Autor: Sylvester Walch

Verlag: Minerva

Sprache: Deutsch

Internationales Institut für Holotropes Atmen, transpersonale Psychotherapie und Spiritual Care. Das Institut wird von Dr. Sylvester Walch geleitet. Im Freundes- und Unterstützerkreis des Institutes sind: Prof. Dr. Stanislav Grof, Brigitte Grof, Prof. Dr. Thilo Hinterberger (Universitätsklinik Regensburg), Prof. Dr. Alfred Pritz (Sigmund-Freud-Universität Wien-Paris-Berlin) und Prof. Dr. Ralph Schottke (Leuphana Universität Lüneburg). Das Internationale Institut für Holotropes Atmen, Transpersonale Psychotherapie und Spiritual Care (IHTS) ist auch Träger des > Curriculums.

Psychotherapeut, Seminarleiter und Autor

Sylvester Walch

Bachstraße 3

87561 Oberstdorf

08322 66 11

08322 66 01

