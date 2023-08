Startseite Superlative in der Elektromobilität Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-08-08 18:43. Das bisher größte vollelektrische Containerschiff weltweit tritt seinen Dienst in China an. Der Frachter N 997, 120 Meter lang und mit 50.000 kWh ausgerüstet, besitzt den größten Akku, der je in der Schifffahrt genutzt wird. Der Elektro-Frachter wird die Entwicklung einer Schifffahrt, die ohne Emissionen auskommt, vorantreiben. Der N 997 wird auf Mittelstecken unterwegs sein und er spart täglich rund 32 Tonnen CO2 ein. Bedenkt man wie viele Frachter jeden Tag unterwegs sind, so können in diesem Bereich enorme Emissionen vermieden werden. Sind die Strecken kürzer, so ist die Elektromobilität sowieso kein Thema. Dies zeigen zum Beispiel die Elektrofähren in Norwegen. Die erste vollelektrische Fähre ist dort schon seit 2015 unterwegs. Sie verursacht kaum Emissionen und punktet mit um 80 Prozent niedrigeren Betriebskosten. Auch im Bergbau sind batterieelektrische Lkws eine schöne Sache. Sie sorgen für weniger Lärm, sicherere Arbeitsplätze und Abgasemissionen werden vermieden. So werden durch die Elektrifizierung des Transportwesens Bergbauaktivitäten nachhaltiger. Einer der Großen im Bereich Elektro-Lkw ist Volvo Trucks. Dessen Fahrzeuge können auch im städtischen Verkehr eingesetzt werden, im Bauverkehr oder in der Müllentsorgung. Dass eine grünere Welt Realität werden kann, ist den in den Akkus verbauten Rohstoffen zu verdanken. Dies sind vor allem Lithium, Nickel, Kobalt, Mangan und Graphit. Das Lithium befindet sich im Meerwasser oder in Binnengewässern wie etwa Salzseen. In Quebec, Manitoba, Saskatchewan und Ontario ist Targa Exploration (- https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/targa-exploration... -) auf verschiedenen Projekten tätig. Ebenfalls in Sachen grüne Energie und Lithium arbeitet Gama Explorations (- https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gama-explorations... -) in Quebec, British Columbia und in den Nordwest-Territorien. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gama Explorations (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gama-explorations-inc/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

