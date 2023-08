Alex Cosmetic legt Grundstein für neuen Standort in Essen

Essen, 8. August 2023. Das Unternehmen Alex Cosmetic legte heute den Grundstein für weiteres Wachstum. Am neuen Standort im Essener Stadtteil Nordviertel entsteht ein modernes Büro- und Logistikgebäude. Die Grundsteinlegung feierte der Bauherr Bartosz Godecki, Geschäftsführer von Alex Cosmetic, mit Oberbürgermeister Thomas Kufen, Johannes Bettsteller, Partner und Geschäftsführer bei Vollack, und weiteren Gästen. Vollack, die Experten für nachhaltige und energieeffiziente Gebäude, sind für die Konzeption, die Planung und den Bau der neuen Arbeitswelt verantwortlich.

Mit dem neuen Büro- und Logistikgebäude in der Graf-Beust-Allee stellt sich Alex Cosmetic für die Zukunft auf. Das familiengeführte Unternehmen mit Hauptsitz in Essen vertreibt pflegende Kosmetik an den professionellen Beauty-Fachhandel. Bartosz Godecki, Geschäftsführer von Alex Cosmetic, sagte anlässlich der Grundsteinlegung: "Mit der Investition in einen neuen Standort erweitern wir unsere Kapazitäten deutlich und schaffen mittel- bis langfristig die Möglichkeit, nachhaltig zu wachsen."

Auf dem 2.750 Quadratmeter großen Grundstück wird eine rund 1.000 Quadratmeter große Logistikhalle für Kommissionierung und Lager entstehen. Im daran anschließenden Bürogebäude werden künftig Produktions- und Sozialbereiche ebenso Platz finden wie Verwaltungs-, Schulungs- und Behandlungsräume. Die dreigeschossige Büroarbeitswelt wird sich über eine Fläche von rund 950 Quadratmetern erstrecken.

Klimafreundlicher Neubau

Bei der Konzeption des neuen Standorts standen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz im Mittelpunkt. Johannes Bettsteller, Partner und Geschäftsführer bei Vollack, erklärt: "Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe wird alle Bereiche des Gebäudes über eine Fußbodenheizung mit Wärme versorgen, sodass auf fossile Brennstoffe komplett verzichtet werden kann. Die Photovoltaikanlage auf dem Hallendach wird regenerative Sonnenenergie in Strom verwandeln." Zur klimafreundlichen Ausrichtung wird auch die extensive Fassadenbegrünung des Gebäudes beitragen, das den Anforderungen des Energieeffizienzstandards EG40EE entsprechen wird. Eine eigene Regenwasserzisterne wird die Pflanzen mit Wasser versorgen. Der Neubau unterstreicht das ökologische Engagement von Alex Cosmetic: "Als familiengeführtes Unternehmen möchten wir unseren Planeten schützen und seine Schönheit für nachkommende Generationen bewahren. Für jedes in Deutschland erworbene Produkt pflanzen wir darum in Kooperation mit der Organisation Trees for the Future einen Baum in Afrika." Oberbürgermeister Thomas Kufen betonte bei der Grundsteinlegung: "Wir freuen uns über die nachhaltige Investition und das Bekenntnis von Alex Cosmetic zum Standort Essen." Voraussichtlich im Sommer 2024 wird der Neubau in Betrieb gehen.

Maßgeschneiderte Arbeitswelt

Vollack plant und realisiert Büro- und Industriegebäude wie den Neubau für Alex Cosmetic nach der eigenen Methode und als Design + Build. So sind Projekte von Anfang an kundenindividuell, qualitativ hochwertig, termin- und kostensicher. Zu Beginn steht die Phase NULL®. So auch bei Alex Cosmetic: "Hier erarbeiteten wir gemeinsam mit unserem Kunden das individuelle Anforderungsprofil. Das Ergebnis ist ein passgenaues Konzept, mit dem sich der Bauherr von Anfang an voll identifizieren konnte", sagt Johannes Bettsteller.

Vollack

Design + Build: Mit einem Team von 300 Mitarbeitenden bundesweit, davon circa zwei Drittel aus Architektur und Ingenieurwissenschaften, ist Vollack Spezialist für die methodische Planung, den Bau sowie für die Revitalisierung nachhaltiger, energieeffizienter Gebäude im Bereich Büro, Industrie, Gesundheit. Je nach Kundenwunsch übernimmt Vollack die Generalplanung und Projektsteuerung, die komplett schlüsselfertige Ausführung oder realisiert als Projektentwickler individuelle Mietflächen für Unternehmen, die nicht selbst investieren möchten. Arbeitswelten mit Zukunfts-Gen, die Menschen ermutigen, Möglichkeiten eröffnen und den Erfolg beschleunigen, sind erklärte Passion. Vollack arbeitet mit den neuesten Methoden: BIM (Building Information Modeling) und LEAN (Lean Construction). Gebäude für die stetige Optimierung ihres Geschäfts machen Vollack zu einem langjährigen Wegbegleiter namhafter Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen. Genau zugeschnitten auf den Bedarf und auf die Prozesse hin optimiert, entstehen nach der Vollack Phase NULL® bundesweit kundenindividuelle Lösungen mit Alleinstellungscharakter.

Alex Cosmetic

Alex Cosmetic ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Essen, welches Hautpflegeprodukte an den professionellen Fachhandel (Kosmetikinstitute, Hotels und SPAs, dermatologische Praxen, Apotheken usw.) in Deutschland und in über 30 Länder weltweit vertreibt. Spezialisiert hat sich das Unternehmen auf Hautprobleme und kosmetische Problemlöser. Als eines der ersten Unternehmen hat Alex Cosmetic die BB Cream (Beauty Balm) bereits im Jahr 2000 ins Leben gerufen. Mittlerweile bietet Alex Cosmetic weit mehr als 100 kosmetische Problemlöser mit über 300 aktiven und indikationsspezifischen Wirkstoffen an. Weitere Informationen auf alex-cosmetic.com

Kontakt

Vollack GmbH & Co. KG

Nicole Trapani

An der Pönt 46

40855 Ratingen

+ 49 2102 5979118

www.vollack.de