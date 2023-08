Startseite Moderne Street Food Verpackungen für den Food Truck Sektor Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-08-08 16:05. Bei Pack4Food24 finden Food Truck Betreiber ein riesiges Angebot an Lösungen für ein erfolgreiches Tagesgeschäft Mit dem Streetfood Trend ist eine Welle nach Europa geschwappt, die ganz klar gekommen ist, um zu bleiben. Längst sind nicht mehr nur in größeren Städten Foodtrucks zu sehen, die verschiedenste kulinarische Genüsse und Spezialitäten anbieten, auch in der Provinz, aber gerade auch auf Veranstaltungen und Events sind die innovativen, fahrenden Gastronomen immer öfter zu sehen.

Auch der Groß- und Fachhandel hat sich auf dieses wachsende Kundenklientel eingestellt, und längst ist das Portfolio an Verpackungen und Servicelösungen für den Streetfoodbereich so innovativ und vielseitig geworden, wie das gastronomische Angebot der Food Trucks. Besonders eindrucksvoll lässt sich das im Sortiment von Pack4Food24.de sehen, dem unfassbar breit aufgestellten B2B Portal der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH aus Mitteldeutschland. Für nahezu jedes Streetfood Produkt bieten die Verpackungsprofis aus Magdeburg und Ronneburg in Thüringen eine passende Lösung, egal ob es sich um praktische Snackboxen, Food Trays, Burgerpapiere, Sandwichtaschen, Pizza Sice Boxen, u.v.m. handelt. Neben den Verpackungsinnovationen für den Streetfood- und Fastfoodbereich finden die Gastronomen bei Pack4Food24 aber auch bekannte Gastro Produkte wie Servietten, Trinkbecher, Tragetaschen, oder auch qualitative und professionelle Reinigungsmittel.

Der innovative Food Truck Betreiber legt dabei natürlich immer größeren Wert auf Individualität, und durch das Bedrucken eingesetzter Verpackungen mit dem eigenen Unternehmensdesign lässt sich diese auch noch einmal gehörig unterstreichen. Natürlich steht das Pack4Food24 Team seinen Kunden dabei ebenfalls zur Seite, auf Wunsch von der Designfindung, über die Produktion, bis hin zum Einlagern und bedarfsgerechten Verteilen. Die Pro DP Verpackungen ist ein Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen aus Ronneburg in Thüringen. Mit einem breiten und innovativen Sortiment versorgt der Spezialist Gastronomen, Hotels und Lebensmittelhändler in Deutschland und Europa mit Serviceverpackungen und Einweglösung im täglichen Unternehmensbedarf. Seit November 2019 ist der Verpackungsprofi, zu welchem auch das B2B Portal Pack4Food24.de gehört, ein Teil der Ragaller Gruppe Deutschland. Firmenkontakt

