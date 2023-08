Startseite Vielfaeltige und sinnhafte Stellenangebote - Campus Mensch Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-08-08 15:48. Der Campus Mensch bietet an rund 50 Standorten vielseitige Möglichkeiten sich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln. Hier gibt es Stellen in der Verwaltung, Produktion, Technik und Logistik. Doch daneben sucht der Campus Mensch auch Mitarbeitende in der Bildung, Beratung, , Einzelhandel, Hauswirtschaft, Pädagogik und Begleitung. Aber wer oder was ist der Campus Mensch? Formal gesagt ist der Campus Mensch eine gewachsene Gemeinschaft sozialer Unternehmen in der Region Stuttgart, dessen gemeinnützige Unternehmen GWW - Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH, Femos gGmbH, 1a Zugang Beratungsgesellschaft mbH und die Stiftung Zenit bekannt sind, aber dessen kollektive Expertise vielen nicht bewusst ist. Gemeinsam mit dem Industrieunternehmen Campus Mensch Industrie ermöglichen diese Unternehmen Menschen mit Nachteilen in den Landkreisen Böblingen und Calw die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch Bildung, Arbeitsplätze, Wohnmöglichkeiten, Abbau von Barrieren sowie Inklusion durch Teilhabe an Projekten. Für wesentlich behinderte Menschen bietet der Campus Wohnmöglichkeiten und Betreuung bis ins hohe Alter. Genau betrachtet ist der Campus Mensch das Ergebnis einer strategischen Entwicklung von Lösungen, wenn Bedarfe von Menschen mit Nachteilen erkannt wurden. Wie alles begann...

Die Geschichte des Campus beginnt vor 50 Jahren mit der Gründung der GWW.

Damals entstand durch den Zusammenschluss der städtischen beschützenden Werkstatt in Sindelfingen und der Herrenberger Lebenshilfe Werkstatt eine Werkstatt für Menschen mit Nachteilen. Heute hat die GWW Werkstätten in Gärtringen, Böblingen, Calw, Herrenberg, Holzgerlingen, Magstadt, Nagold und Sindelfingen und bietet so fast 1000 Menschen mit Nachteilen einen Arbeitsplatz. Auf der anderen Seite profitieren Wirtschaftskunden vom Einsatz moderner Technologien und umfassende Kompetenzen in der Welt der Automobilzulieferer, Medizintechnik, Maschinenbau, Elektrotechnik und Dienstleister. Das zweite W in der GWW wurde erst sechs Jahre nach der Gründung gefüllt. Bis dahin lebten Menschen mit Behinderung hauptsächlich in Großeinrichtungen außerhalb der Städte. Heute gibt es Wohnbereiche beispielsweise in Böblingen, Calw, Herrenberg, Holzgerlingen, Nagold und Sindelfingen. Wenn Menschen mit und ohne Nachteilen zusammenarbeiten

Seit dem Ende der 1990er Jahre wird die Femos nicht müde, immer neue Arbeitsmöglichkeiten zu finden, an denen behinderte und nichtbehinderte Menschen gemeinsam arbeiten. Tätigkeitsfelder finden sich heute in der Möbelhalle, in der 2023 eröffneten emotion e-Bike Welt Gärtringen, in den fünf CAP Märkten in den Landkreisen Böblingen und Calw, dem Recyclingzentrum, sowie in den Dienstleistungsbereichen Logistik, Montage, Elektro, Gebäudereinigung und Fahrdienst. Forschungsprojekte zur Digitalisierung von Arbeitsplätzen runden das Portfolio ab. Barrierefreiheit bekommt Nachhilfe

2012 wurde im Campus Mensch die 1a-Zugang mit dem Ziel gegründet, im Bereich Bildung und Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen tätig zu werden. Coaches und Berater begleiten nun benachteiligte Menschen zu relevanten Teilhabeleistungen und unterstützen sie auf dem Weg in den Arbeitsmarkt. Dank der leichten Sprache, die heute auch von Ministerien und öffentlichen Stellen bei 1a Zugang nachgefragt wird, können auch Menschen mit Lernschwierigkeiten, Seniorinnen und Senioren oder Menschen mit Migrationshintergrund diese Informationen verstehen. Augen auf im Arbeitsmarkt.

Eines haben alle Unternehmen im Campus Mensch gemein. Sie wollen möglichst vielen Menschen mit Nachteilen in den Arbeitsmarkt integrieren. Das ist nicht einfach, aber durchaus machbar. Diese Machbarkeit ist eine Aufgabe der Stiftung Zenit im Campus Mensch. Ziel der Stiftung ist, durch geeignete Maßnahmen und Projekte für den betroffenen Personenkreis nachhaltige Strukturen und Möglichkeiten für eine selbständige Lebensführung zu bieten. Diesen Sommer eröffnet Campus Mensch Industrie in Weil im Schönbuch. Zum ersten Mal findet sich jetzt ein Partner im Campus Mensch, der Produktions-, Kommission-, Technik- und Logistikaufträge von Industriekunden im Namen der GWW ausgeführt, die durch die Werkstätten nicht abgewickelt werden können. So wuchs in den letzten 50 Jahren ein stabiles partnerschaftliches Netz von Unternehmen mit eigenen Expertisen aber einem gemeinsamen Ziel: Gemeinsam Lösungen für Menschen mit Nachteilen in den Belangen Wohnen, Ausbildung und Arbeit zu finden. So vielfältig die Expertise, so vielseitig auch die Arbeitsmöglichkeiten. Campus Mensch Campus Mensch ist eine ideelle Gemeinschaft sozialer Unternehmen in der Region Stuttgart, bestehend aus den drei gemeinnützigen Unternehmen GWW - Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH, Femos gGmbH 1a Zugang Beratungsgesellschaft mbH und der Stiftung Zenit - Zentrum für Eingliederung, Nachteilsausgleich, Integration und Teilhabe. Sie wollen in gemeinsamer sozialer Verantwortung Menschen mit Nachteilen in den Landkreisen Böblingen und Calw die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch u.a. Arbeitsplätze, Wohnmöglichkeiten, Abbau von Barrieren sowie Inklusion durch Teilhabe an Projekten ermöglichen. Diese Angebote werden ständig weiterentwickelt und den Bedürfnissen der betroffenen Menschen angepasst. https://www.campus-mensch.org Firmenkontakt

