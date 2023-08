Startseite Hagakure II. Der Weg des Samurai. Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-08-08 15:33. Nachfolger des Bestsellers zum 25-jährigen Bestehen des Angkor Verlages erschienen. Das Hagakure (Hinter den Blättern) ist eine Sammlung von über tausend überwiegend kurzen Lektionen aus dem frühen 18. Jahrhundert. Sein Verfasser Yamamoto Tsunetomo (1659-1719) war zunächst Samurai und trat nach dem Tod seines Fürsten, da ihm die rituelle Selbsttötung (seppuku) untersagt war, in den Mönchsstand ein. Der Einfluss des Zen-Buddhismus ist in Formulierungen wie dem täglichen Sterben erkennbar. Aus Anlass des 25-jährigen Verlagsbestehens, das ohne den Erfolg der ersten deutschen Hagakure-Ausgabe nicht denkbar gewesen wäre, legen wir hier vergriffene Texte jener Piper-Ausgabe neu auf, die als Hagakure II auf dem Markt war. Im zweiten Teil finden sich neu übertragene Weisheiten weiterer Samurai wie Yamaga Soko, im Anhang einige Gesundheitstipps aus der damaligen Zeit. Auszüge: "Sieben von zehn Neun Teile deines Geistes sind fürs Denken, ein Teil fürs Sprechen. Dabei wiederum offenbare nur sieben Teile und lass drei Teile ungesagt. Wenn du das Reden vermeidest, wird sich von selbst Mut in dir einstellen." "Kampfkunst erlernen Widme dich ganz einer Kampfkunst-Schule, bis sie dir ihre tiefsten Geheimnisse offenbart. Weiterhin sind ein paar Kenntnisse der Tee-Zeremonie, des Dichtens, des No-Gesangs und der chinesischen Klassiker hilfreich, ohne dass deren Studium das-jenige der Kampfkunst in den Hintergrund drän-gen darf." Tusnetomo Yamamoto: Hagakure II. Der Weg des Samurai.

TB. 152 Seiten. ISBN: 9783988040114. 15 EUR. (E-Book folgt.)

Leseprobe + Bestellen: https://www.bod.de/buchshop/hagakure-ii-tsunetomo-yamamoto-9783988040114 www.angkor-verlag.de Der Angkor Verlag hat sich auf die Themen Zen-Buddhismus und Samurai spezialisiert und veröffentlicht zudem Belletristik mit Länderschwerpunkten wie Japan und Indonesien. Kontakt

Angkor Verlag

Guido Keller

Foockenstr 5

65933 Frankfurt

06939248

http://www.angkor-verlag.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten