Startseite Mit dieser Kältelösung geht es aufwärts: Container-Kältezentrale auf dem Dach spart dreifach Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-08-08 12:03. - MTA Engineering entwickelt Outdoor-Konzept für Sartorius AG

- weniger Raumbedarf, weniger Energie, weniger Kosten - fast 28 Prozent Energieeinsparung Nettetal, 08. August 2023. Produktionserhöhungen steigerten den Kühl- und Klimatisierungsbedarf der Sartorius AG in Göttingen. Das Problem: Der Standort der bisherigen Anlage bot wenig Platz für weitere Technik. Mit der Lösung ging es im wahrsten Sinne des Wortes aufwärts: Das Engineering-Team von MTA Deutschland packte die innovative Kältetechnik in Container und platzierte diese auf dem Gebäudedach. Die Anlage spart nicht nur Raum, sondern auch fast 28 Prozent Energie. Zudem arbeitet sie mit klimafreundlichem Kältemittel. Für die Kaltwasserversorgung während des 25-wöchigen Umbaus installierte MTA eine 800-Kilowatt-Mietkälteanlage mit frequenzgeregelten Pumpen und Wärmetauschern. Wachsender Kältebedarf: 2,6 bis 2,8 Megawatt

Die Kühlexperten von MTA analysierten zunächst die Ausgangssituation: Kältemaschinen im Gebäudekeller lieferten Kühlwasser für Ziehmaschinen, Ring-Vakuumpumpen, Maschinenkühlung etc., Tischkühler auf dem Dach übernahmen die Rückkühlung. "Allerdings schwächelte die 2-Megawatt-Anlage, die auch Klima-Kaltwasser für die Gebäudeklimatisierung bereitstellte - der Bedarf ist auf 2,6 bis 2,8 Megawatt gestiegen", so Michael Escher, Geschäftsführer der MTA Deutschland GmbH. Komplette Kältezentrale in vier Containern

Der bisher genutzte Keller bot wenig Raum für mehr Technik. Deshalb verstaute MTA die Kältezentrale in vier 20-Fuß-Containern und hob sie per Kran aufs Gebäudedach. "Wir haben alles vorinstalliert: Kältemaschinen, Pumpen, Wärmetauscher etc., samt Edelstahlverrohrung. Und steuern die Container-Zentrale über eigene Schaltschränke", erklärt Markus Buschka, Leiter Engineering bei MTA. "Die eigens für das Projekt programmierte Siemens-S7-Regelung lässt sich per Touchpad und Funkfernbedienung überwachen und steuern." Klimaschonende Technik - Freikühler mit Adiabatic-System

MTA setzte wassergekühlte Kältemaschinen aus der AQUARIUS-Serie mit stufenlos geregelten Schraubenverdichtern ein. Die Sonderausführung - mit größerem Verdampfer und größerer Kondensatorfläche - erhöht den Wirkungsgrad und erreicht so einen effizienteren Betrieb. Die Kaltwassersätze arbeiten mit dem klimaschonenden Low-GWP-Kältemittel R 513A. Die Rückkühler, zusätzlich zur freien Kühlung im Einsatz, haben V-förmige Verflüssigerregister und ein zusätzliches Adiabatic-System. Es kühlt die Außenluft bei höheren Temperaturen bis auf 21 Grad Celsius herunter, bevor diese auf die Register trifft. Das innovative Pad-System lässt sich bei unter 20 Grad manuell abklappen, um die Effizienz im Freikühlbetrieb noch zu erhöhen. Das minimiert zusätzlich Druckverluste auf der Luftseite und senkt dadurch den Stromverbrauch der Ventilatoren. Wärmetauscher und Pufferspeicher realisieren Kühlwasser plus Klima-Kaltwasser

Die Sartorius-Produktion benötigt Kühlwasser und Klima-Kaltwasser. Daher installierte MTA zusätzliche Pufferspeicher und Wärmetauscher zur Systemtrennung. Sie passen die Wassertemperaturen an und realisieren das geforderte unterschiedliche Temperaturniveau: In den Produktionshallen benötigt das Unternehmen konstante 20 Grad bei einer Luftfeuchtigkeit von 50 Prozent. Rund 28 Prozent Energieersparnis

Die neue Anlage reduziert den Energieverbrauch gegenüber der alten jährlich um fast 28 Prozent. "Das Besondere unseres Konzeptes zur Nutzung freier Kühlung ist die hydraulische Einbindung. Üblicherweise bieten Rückkühler entweder Kondensator-Rückkühlung oder Freikühlung - unsere Lösung realisiert den stufenlosen Übergang bis hin zu 100 Prozent Freikühlung. Damit steigt der Freikühlanteil zusätzlich, der Energieverbrauch sinkt. On top entlastet dies die Kältemaschinen durch Reduzierung der Betriebsstunden", unterstreicht Michael Escher. "Ganzheitlicher Ansatz reduziert Schnittstellenprobleme"

"Der ganzheitliche Ansatz von MTA hat uns deshalb überzeugt: Wir haben alles aus einer Hand bekommen: Vorschläge, Konzept, Detail-Engineering, Inbetriebnahme. Das reduziert potenzielle Schnittstellenprobleme durch verschiedene Gewerke auf ein Minimum", so Eckhard Hübner - er ist im Facility Management bei Sartorius verantwortlich für die Kältetechnik. Aktuell setzt MTA bereits weitere Projekte für die Sartorius AG in Göttingen um. Fortsetzung folgt.

Text 4.152 Z. inkl. Leerz. KURZPROFIL: M.T.A. S.p.A. und MTA Deutschland GmbH

MTA produziert und vertreibt seit 40 Jahren Industrie-Kühlsysteme zur Prozesskühlung, Klimatisierung und Druckluftaufbereitung.

In den drei norditalienischen Produktionsstätten Tribano, Conselve und Bagnoli, mit einer Produktionsfläche von insgesamt 58.000 m², werden jährlich mehr als 13.500 Kaltwassersätze, Freikühler und Drucklufttrockner gefertigt.

Weltweit ist MTA mit aktuell 440 Beschäftigten in über 80 Ländern vertreten.

MTA Deutschland mit Hauptsitz in Nettetal am Niederrhein betreut seine Kunden bundesweit mit einem 70-köpfigen Vertriebs- und Serviceteam und die interne Engineering-Abteilung entwickelt maßgeschneiderte Kühlsysteme für Industrie und Gewerbe.

Seit 2017 bietet MTA mit der Dienstleistung Mietkälte Plus zusätzlich die Möglichkeit, Kaltwassersätze von 10 bis 500 kW Kälteleistung in akuten Notfällen und bei geplanten Projekten kurzfristig in gewohnter MTA-Qualität zu mieten.

