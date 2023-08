Startseite Sommerspezial 2023 Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-08-08 11:38. Bauzaunplanen und Gerüstplanen - Sommerzpezial 2023

ab 10 Stk. für unglaubliche 40,00 Euro* pro Stück!!! Angebote nur gültig für eingehende Bestellungen bis 31.08.2023 - Lieferung September 2023! Bauzaunplanen / Sichtschutzplanen aus dem Allgäu Bauzaunplanen - Werbung, die sich lohnt. Bei uns erhalten Sie individuelle Bauzaunplanen in hoher Qualität. Die Produktion erfolgt bei uns in Wangen im Allgäu durch unser Team. Durch unsere langjährige Erfahrung sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner. Doch wieso sollten Sie zu einer Bauzaunplane greifen? Es sprechen verschiedene Gründe dafür, zum einen dienen sie als Sichtschutz. Man nennt sie daher auch gerne Sichtschutzplane. Wie oben schon genannt, handelt es sich bei Bauzaunplanen auch um Werbeträger. Ihre persönliche Werbung, welche Ihr Unternehmen repräsentiert, kann auf einer Plane aufgedruckt werden. Besonders auf Baustellen sind Sichtschutzplanen im Einsatz. Man bekommt dabei zwei in eins: Schutz für die Bauarbeiter vor fremden Blicken, als auch ein Werbemittel, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Sichern Sie sich jetzt Bauzaunplanen anstatt 52,50 Euro pro Stück für sage und schreibe ab 10 Stk., für nur 40,00 Euro / Stk.* Material: Meshgewebe (Netzplane), 300g/m² wetterfest und winddurchlässig, Brandschutzklasse B1

Bedruckung: Einseitig 4-farbiger Digitaldruck, mit lichtbeständigen und wetterfesten Druckfarben.

Konfektion: Rundum randverstärktes Material, alle 50 cm geöst *Angebot nur gültig für eingehende Bestellungen bis 31.08.2023, zzgl. MwSt., Versand und einmalig 58,00 Euro netto Datenübernahme (gemischte Motive möglich). Lieferung im September. Direkt Bestellen ________________________________________ Gerüstplanen Daten: Größe: Breite 190 x Höhe 207 cm - aus winddurchlässigem Meshgewebe PVC

Hochwertiger farbiger Druck - Bildmotive machbar

Konfektion: 4 Ösen jeweils in den Ecken, oben und unten mit Hohlsaum geschweißt 15 cm

(Hohlsaum verläuft hinter dem Motiv, zählt nicht in der Höhe zu den 207 cm dazu), passt an jedes Gerüst mit dem Stangenabstand 207 cm. Kaum eine Baufirma stellt ihre Gerüste mehr auf, ohne Sie zusätzlich mit einer Sichtschutzplane auszurüsten. Die Sichtschutzplane oder auch Gerüstplane genannt, bietet dabei für die Baufirma zahlreiche Vorteile.

Details Gerüstplanen können in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt werden und bieten dabei verschiedene Funktionen. Huaptsächlich sind sie auf Baustellen zu finden, dort dienen sie als Schutz. Staub, Schmutz und Dreck können auf Baustellen schnell Probleme bereiten. Außerdem ist eine Gerüstplanen auch in idealer Werbeträger. Am Gerüst eines Hauses aufgehängt, kann sie zusätzlich noch als effiziente Werbeplane eingesetzt werden. Großflächige Werbung die jeder sieht! Durch das robuste Material handelt es sich ebenfalls um einen Wetterschutz. Sollte man sich für eine Gerüstplanen entscheiden, gibt es unzählige Möglichkeiten diese zu gestalten. Meistens wird Werbung auf ihr platziert. Hierbei sind in Sachen Motiv, Farbe etc alle Möglichkeiten offen.

Unsere Planen weisen eine hohe Qualität aus, denn wir verwenden hochwertigesMeshgewebe aus PVC. Diese passen an jedes Gerüst mit dem Stangenabstand 207 cm. Sichern Sie sich jetzt Gerüstplanen anstatt 50,42 Euro pro Stück für sage und schreibe ab 10 Stk., für nur 40,00 Euro / Stk.* *Angebot nur gültig für eingehende Bestellungen bis 31.08.2023, zzgl. MwSt., Versand und einmalig 58,00 Euro netto Datenübernahme (gemischte Motive möglich). Lieferung im September.

Direkt Bestellen Weitere Infos zu den Produkten Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Mendel Print Design

Herr Bernd Mendel

Simoniusstraße 40

88239 Wangen im Allgäu

Deutschland fon ..: 07522 97 37 0

web ..: http://www.deutscher-digitaldrucker.de

email : info@mendel-printdesign.de Pressekontakt: Mendel Print Design

Herr Bernd Mendel

Simoniusstraße 40

88239 Wangen im Allgäu fon ..: 07522 97 37 0

web ..: http://www.deutscher-digitaldrucker.de

email : info@mendel-printdesign.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten