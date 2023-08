Startseite World University Presidents Forum: Auseinandersetzung über den Wandel der Zeit und die Mission der Universität Pressetext verfasst von anatoly41 am Di, 2023-08-08 08:36. Unter der Leitung des chinesischen Bildungsministeriums, der China Association of Higher Education, der Peking University, gemeinsam mit der Tsinghua University, und mit Unterstützung der Volksregierung des Huairou-Distrikts in Peking fand das World University Presidents Forum in Peking, China, statt. Ding Zhongli, stellvertretender Vorsitzender vom Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses, Vorsitzender des Zentralkomitees der Demokratischen Liga Chinas sowie Akademiker der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, gab vor, dass China bereit sei, Entwicklungserfahrungen mit Universitäten auf der ganzen Welt auszutauschen und zu teilen, die praktische Zusammenarbeit im Rahmen des Konsenses der globalen Entwicklungsinitiative und der globalen Zivilisationsinitiative zu fördern, zum Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit beizutragen. Chen Jie, Vizeminister des chinesischen Bildungsministeriums und Akademiker der Chinesischen Akademie für Ingenieurwissenschaften, sagte, dass die chinesische Regierung der Bildung große Bedeutung beimesse und eine führende Rolle im Hochschulwesen spielen werde, um die Öffnung der Hochschulen und Universitäten nach außen auf hohem Niveau vorantreiben. Liu Yuhui, stellvertretender Bürgermeister der Volksregierung von Peking, begrüßte es, dass weltbekannte Universitäten nach China kommen, um gemeinsame Bildung zu betreiben, die gemeinsame wissenschaftliche Forschung zu stärken, den kulturellen Austausch zwischen Universitäten zu fördern und die praktische Zusammenarbeit zu vertiefen. Stefania Giannini, stellvertretende UNESCO-Generaldirektorin für Bildung, hofft, dieses Forum als Gelegenheit nutzen zu können, um eine umfassende, gerechte und qualitativ hochwertige Bildung zu fördern. Bei dem Treffen hielt Du Yubo, Präsident der China Association of Higher Education, eine Grundsatzrede mit dem Titel “Adapt to the Era of Transformation and Share the Mission of Universities „.Präsidenten von mehr als 60 namhaften Universitäten, darunter das University College London, die New York University, die Australian National University, die Peking University, die National University of Singapore, die Universität Heidelberg, die Tsinghua University, die University of Ottawa und die Osaka University, hielten Vortrag zum Thema “Wandel der Zeit und Mission der Universität „, Mehr als 500 Gäste aus 36 Ländern und Regionen, darunter China, die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich und Deutschland, nahmen an der Konferenz teil. Chinesischer Verband für Hochschulbildung Maxiaojun xueshubu@cahe.edu.cn https://www.cahe.edu.cn 18811176061 Peking China Über anatoly41 Komplettes Benutzerprofil betrachten