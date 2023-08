Startseite enviaM-Gruppe mit voller Power voraus Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-08-08 08:24. Unternehmensgruppe setzt #enviaM2030-Kampagne mit neuem Claim, Design und kreativen Content-Formaten fort Die enviaM-Gruppe setzt auf frischen Wind mit neuem Claim und Design sowie neuen Formaten auf unternehmensfremden Kanälen. "Wir lassen uns von Trends und Themen inspirieren und holen uns Unterstützung von denen, die auf den sozialen Kanälen bereits daheim sind. Oder anders gesagt, wir lassen die Zielgruppe für uns sprechen, indem wir externe Creators einsetzen und eigene Creators aufbauen", sagt Catrin Glücksmann, Bereichsleiterin Kommunikation und Politik. So startet die Unternehmensgruppe im August 2023 mit einem neuen Kommunikationskonzept und neuem Claim: "Mit Power voraus!". Das Zielbild #enviaM2030 sowie deren Key Messages und Themen stehen unter diesem gemeinsamen strategischen Leitgedanken. Dieser wird durch plattformadäquate und zielgruppenspezifische Kampagnenformate sowie dazu passende Content-Serien transportiert. Im Rahmen der Kampagne spielen Energie-Zukunftsthemen wie Digitalisierung, Innovation, Regionalität, Nachhaltigkeit und das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin eine große Rolle. "Mit Power voraus!" ist dabei mehr als nur ein Kampagnen-Claim, der in Werbeanzeigen auftaucht oder als Hashtag die Kampagnen-Inhalte thematisch bündelt. Neue kreative und wiederkehrende Social-Media Formate sind beispielsweise "PowerTalks", "Livehacks mit Power", "Power Sounds" und "Fragen mit Power", zum Beispiel "Wie viel Power steckt in einer Wallbox?". Dafür kooperiert die enviaM-Gruppe mit externen Content-Creators und baut parallel eigene Identifikationsfiguren auf - mit der Intention, somit auch TikTok als neuen Kommunikationskanal zu etablieren sowie im Herbst mit einer eigenen Twitchserie "Der Powerfaktor" zu starten. Weitere Kampagnenziele: Themen und Trends in den sozialen Medien in der Sprache der Zielgruppe zu erzählen, neue Communities zu erreichen und so die Potentiale des digitalen Wandels der Energieversorgung und der fortschreitenden Energiewende zu vermitteln. "Es gibt so viel zu erklären. Dabei wollen wir vor allem junge Menschen erreichen. Denn Versorgungssicherheit und Energiewende erleben ein nie gekanntes Interesse. Wir probieren viel auf Plattformen aus, wo unsere Zielgruppen sind. Ich bin besonders stolz darauf, dass unsere Kolleginnen und Kollegen aus vielen Unternehmensbereichen wieder dabei sind. Sei es, dass unsere Monteure Livehacks produzieren oder sich interne Creators mit aktuellen Energiethemen beschäftigen", sagt Glücksmann. Aktuell startet die Kampagne mit der Content-Serie "Power Sounds" und fragt dafür in der ersten Folge den DJ World Champ Eskei83 aus Sachsen "Wie klingt Energiezukunft für dich?". Content-Creator und TikToker Randy Morales (@agameofstones) aus Leipzig testet "Wie viel Power Urlaub mit dem E-Auto hat". Mit den ersten Kampagnen-Inhalten zeigt die enviaM-Gruppe mit Hilfe von KI-generierten Bildern mögliche Zukunftsutopien aus der Region. Im Folgenden stehen PowerTalks und Twitchformate mit Gamern in den Startlöchern. Am 9. August 2023 findet ein PowerTalk mit dem enviaM-Vorstandvorsitzenden Stephan Lowis und Charles Bahr, GenZ Keynote Speaker, zur Generation Z als Live-Stream auf LinkedIn statt. Das Event findet man hier: https://www.linkedin.com/events/7089250065071890432/ Die Konzeption und Umsetzung der neu aufgelegten Kampagne erfolgt in Zusammenarbeit mit der in Dresden und Berlin ansässigen Digital und Kreativ-Agentur Wildstyle Network GmbH. #enviaM2030 beinhaltet das Zielbild der Unternehmensgruppe, welches seit 2020 gelebt und extern kommuniziert wird. In der Vergangenheit haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der #enviaM2030 Filmreihe regelmäßig ihre Projekte und Ideen in Kurzfilmen in den Mittelpunkt gerückt. Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt mehr als 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit rund 3.300 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Anteilseigner von enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen, die direkt oder über Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt sind. Kontakt

envia Mitteldeutsche Energie AG

Evelyn Zaruba

Chemnitztalstraße 13

09114 Chemnitz

0371 4821748

http://www.enviaM-gruppe.de/presse Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten