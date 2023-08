Startseite Fotoausstellung Abandoned Places im Restaurant Tidenhub in Winsen (Luhe) Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-08-08 08:20. Faszinierende Bilder verlassener Orte aus ganz Europa und auch lokal aus Winsen (Luhe) Eine Reise in die Vergangenheit. Eine Reise durch die Geschichte. Verwilderte Gebäude, verlassene Sanatorien, stillgelegte Fabriken, aufgegebene Hotels und Villen und Ruinen, die sich aus Landschaften erheben. Orte, die ihre ursprüngliche Bestimmung endgültig verloren haben und nicht mehr genutzt werden. Still gewordene Zeitzeugen. Unsere erste gemeinsame Ausstellung Wir - Stefanie und Robert - laden euch ein, uns auf einem kleinen Weg in diese Zeitkapseln zu begleiten. Nicht nur bundes- und länderweit, ein Stück Geschichte führt uns auch nach Winsen. Wann und wo? Ab 09.08.2023 bis 29.09.2023 Restaurant Tidenhub - Lassrönner Weg 99 - 21423 Winsen (Luhe) - Fototouren zu verlassenen Orten führten uns über Lost Places in Niedersachsen, von Deutschland ins angrenzende Ausland. Folglich besuchten wir Belgien, die Niederlande, Dänemark, sowie Spanien und Griechenland. Die Faszination des Verfalls, die Spannung verlassene Gebäude zu betreten ist einfach unbeschreiblich. Wir lieben es wie die Natur sich langsam die verlassenen Gebäude wiederholt. Pflanzen suchen sich den Weg ins Gebäude, Regen und Schneefall hinterlassen ihre Spuren am und im Gebäude. Narben. Jeder von uns hat Narben. Seien sie physisch, seien sie psychisch. Aber haben sie uns die Schönheit genommen? Nein! Wir haben gelebt. Wir haben erlebt. Sie zeichnen uns aus. Vielleicht haben gerade diese Objekte für uns eine besondere Wirkung. Sie haben Narben. Aber sie stehen dennoch immer noch ehrfurchtsvoll da. Sie strahlen aus. Sie faszinieren. Sie erzählen uns ihre Geschichte. Und wir schauen sie gebannt an. Wir schätzen sie. Wir hören ihnen zu... und sie zeigen uns, egal wie viel und was sie erlebt haben , dass es weitergeht. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Herr Robert Gitler

email : fotografie@gitler.de Wie kamen wir zur Fotografie? Mein Name ist Robert Gitler, Fotograf in Winsen (Luhe), 1972 im Münsterland geboren, in Oberhausen aufgewachsen, lange im östlichen Ruhrgebiet in Kamen und Hamm gewohnt, wohne ich mittlerweile mit meiner Lebensgefährtin Stefanie im nördlichen Niedersachsen, angrenzend zur Hansestadt Hamburg im Landkreis Harburg in der schönen Stadt Winsen mit dem Wasserschloss Winsen. Fototouren zu verlassenen Orten führen uns über Lost Places in Niedersachsen, von Deutschland ins angrenzende Ausland. Folglich besuchte ich Belgien, die Niederlande, Dänemark, sowie Spanien und Griechenland. Die Faszination des Verfalls, die Spannung verlassene Gebäude zu betreten ist einfach unbeschreiblich. Wir lieben es wie die Natur sich langsam die verlassenen Gebäude wiederholt. Pflanzen suchen sich den Weg ins Gebäude, Regen und Schneefall hinterlassen ihre Spuren am und im Gebäude. Nichts ist so beständig, wie die Veränderung

