Neues, platzsparendes Schrankgerät für die zentrale Wohnraumlüftung Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-08-08 08:02. Praxisgerechte Erweiterung bei x-well Wohnraumlüftungen Ob Neubau oder Renovierung: Das breite x-well Sortiment von Kermi bietet zentrale sowie dezentrale Lüftungssysteme für unterschiedliche Einsatzzwecke. Als spezielle Lösung hat Kermi in seiner leistungsstarken S-Serie aktuell das zentrale Lüftungsgerät x-well C225 ergänzt. Mit seinen kompakten Abmessungen und den praktischen Anschlussvarianten lässt es sich einfach und platzsparend auch in Schränken montieren. Der Raumklima-Spezialist Kermi kennt die Anforderungen aus der Praxis und richtet auch sein breites Sortiment der x-well Wohnraumlüftung konsequent daran aus. Mit der aktuellen Programmerweiterung im Bereich der zentralen Be- und Entlüftung geht der Hersteller auf die baulichen Voraussetzungen in Häusern und Wohnungen ein, die sehr wenig Platz für die Installation von Haustechnik-Komponenten bieten. x-well C225 - kompakt, effizient und montageleicht Das neue kompakte Lüftungsgerät x-well C225 sorgt für eine leistungsstarke, zentrale Belüftung von Wohnflächen mit bis zu 160 m2. Dabei erfüllt es in der Dimension H80 x B55 x T30 cm gängige Schrankmaße und ist somit optimal für den Einbau in Küchen- oder Dielenschränken geeignet. Möglich ist natürlich aber auch die freie Wandmontage. Durch die tauschbaren Anschlüsse gestaltet sich die Installation flexibel - über nur einen Gerätetyp. Trotz der kompakten Abmessungen überzeugt das neue Modell durch sehr gute Leistungswerte - mit einem niedrigen Schalleistungspegel, der Energieeffizienzklasse A und einer Wärmerückgewinnung von 88 Prozent nach EN 13141-7. Darüber hinaus sorgt ein integrierter Feuchtesensor für eine bedarfsgeführte Regelung. Durch intelligente Ventilatorentechnik wird zudem die Konstant-Volumenstromregelung gewährleistet. Das neue Schranklüftungsgerät ist - analog zu allen zentralen x-well Geräten - mit hochklassifizierten Filtern ausgestattet. Zudem ist die Kombination mit dem elektronischen Luftfilter x-well hygienic möglich. Dieser bietet eine enorm hohe Abscheidequote: Partikel mit einer Größe von 1 ?m werden dabei zu mehr als 85 Prozent gefiltert. Ebenso optional lässt sich bei x-well C225 ein elektrisches Vorheizregister integrieren. Zusätzliche x-well Systemkomponenten verfügbar Auf dem Weg zum Vollsortimenter baut Kermi sein Produktportfolio stetig aus und erweitert daher über die Lüftungsgeräte hinaus fortlaufend sein Angebot an Systemkomponenten - darunter aktuell auch ein neuer Luftansaugturm für den einfachen Anschluss der im Keller installierten Lüftungsgeräte. Ein neues Aufputzgehäuse für den x-well A21 Einrohrlüfter ergänzt zudem das dezentrale x-well Lüftungsprogramm. Als Unternehmen der Arbonia AG und international ausgerichteter Produzent zählen wir heute zu den führenden Herstellern in Europa, sowohl im Heiztechnik - als auch im Duschbereich. Mit ca. 1300 Mitarbeitern am Hauptsitz in Niederbayern, zwei Produktionsstandorten und weltweiter Marktpräsenz. Mit hochwertigen Produkten, schrittmachender Fertigungstechnik, motivierten Mitarbeitern und einer klaren Zielsetzung: innovative Lösungen, trendsetzendes Design, höchste Qualität, Funktionalität, Komfort und Zuverlässigkeit in bestmöglichen Einklang zu bringen. Kontakt

Kermi

Markus Kolitsch

Pankhofen - Bahnhof 1

94447 Plattling

+49 9931501-160

https://www.kermi.de/