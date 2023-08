Startseite Lithiumbranche vor großen Herausforderungen Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2023-08-07 17:28. Laut einer Studie muss die Lithiumindustrie immense Investitionen tätigen, um der E-Mobilität gerecht zu werden. Rund 116 Milliarden US-Dollar müssen laut Schätzungen in den kommenden sieben Jahren im Lithiumbereich investiert werden. Nur so können die Ziele der Autoproduzenten erreicht werden. Ab 2027 wird ein Lithium-Defizit prognostiziert. Der weltweit größte Lithium-Produzent Albemarle hat bereits zusätzliche Lithiumprojekte im Frühstadium erworben. Auch Saudi-Arabien etwa bemüht sich nun verstärkt um den Batteriemineralienabbau. Sogar der Kathodenmarkt nähert sich einem Defizit. Bei bestimmten Kathodenchemikalien ist es bereits eingetreten. Aktuell besitzen die EU und die USA nur geringe Produktionskapazitäten. Aber der Markt für Elektrofahrzeuge boomt. In Deutschland fahren jetzt knapp 1,9 Millionen Autos elektrisch, damit 59 Prozent mehr als im Vorjahr. In China fahren rund 6,5 Millionen Elektrofahrzeuge. Bei den weltweiten Neuzulassungen für Elektroautos macht China zirka 60 Prozent aus. Denn es locken Fördermittel und niedrige Preise. Auffallend hoch sind die Neuzulassungszahlen in Norwegen. Dort waren fast 80 Prozent im Jahr 2022 mit einem Elektro- oder Plug-in-Hybrid-Antrieb versehen. Weltweit ist der Trend zur nachhaltigen Mobilität stark. Deutschlands Ziel, dass bis 2030 ungefähr 15 Millionen Elektrofahrzeuge die Straßen bevölkern, gelingt nur, wenn sich die Zulassungszahlen in etwa verdoppeln. Laut den Prognosen der Internationalen Energieagentur wird es bis 2030 mehr als 200 Millionen Elektroautos geben. Gut, dass es Gesellschaften gibt, die für den nötigen Rohstoffnachschub sorgen wie zum Beispiel Alpha Lithium - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/alpha-lithium-cor... - oder Century Lithium - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/century-lithium-c... -. In Argentinien erschließt Alpha Lithium zwei qualitativ hochwertige Lithiumprojekte. In Nevada besitzt Century Lithium das Clayton Valley Lithiumprojekt, wobei die erste Produktion bereits erfolgreich stattgefunden hat. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Century Lithium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/century-lithium-corp/ - und Alpha Lithium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/alpha-lithium-corp/ -) Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

