Startseite Pankower KGV und Kleingärtner beraten über anwaltliche Interessenvertretung ggü. dem Pankower Bezirksverband. Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2023-08-07 13:18. Bezogen auf das Haus des Bezirksverbands der Gartenfreunde Pankow (Quickborner Str. 12 in Pankow) verbreitet sich bedauerlicherweise der Begriff "Horror-House". Aber ist das verwunderlich ? Mehrere Pankower Kleingartenvereine beraten untereinander zwecks gemeinsamer (ggf. dauerhafter) Beauftragung eines Anwalts zum Zwecke der entschlossenen Interessenvertretung Pankower Kleingärtner und Pankower KGV ggü. dem Bezirksverband der Gartenfreunde Pankow. Gewiß eine gute und notwendige Idee. Lesen Sie HIER. --------------------------------------------------------------------- Der Begriff ... ... "Horror-House" , ... ... bezogen auf die Quickborner Str. 12, wurde von uns bereits kritisiert, verbreitet sich aber immer mehr in Pankow (und offenbar sogar darüber hinaus). Kein gutes Omen. Indessen wird man bei diesem Begriff unweigerlich erinnert an unzählige Geschehnisse der letzten Jahre: Eine ganz ganz ganz kleine Auswahl: Zu den nachfolgend aufgelisteten Themen bzw. Links kommen Sie hier (und dann nach unten scrollen): https://www.pankower-gartenzwerge.de/pressemitteilungen/neue-berichte-4/ - Tanz der Anwälte. - Kleinaus Helfer und Helfershelfer, Förderer, Begünstigte und Unterstützer / Früher und heute. - Aus der Polizeiakte (zu Viola Kleinau). - Einige wenige Beispiele zum Umgang mit Kleingärtnern. - Monströses Lügengeschwafel. - Ominöse "Todesliste". Dazu u.a. spotyfi. - Unprofessionelle Bescheide und Kündigungen an Kleingärtner: "Daß es einer Sau graust". - Die Makler-GmbH und das Handelsregister. - Immer noch schlimmer. - Drohungen und Angstverbreitung. - Gewaltige Zweifel, ob ein ehrlicher "Neuanfang" beginnt. --------------------------------------------------------------------- Akten verschwunden (Artikel vom 2.5.2023): Bislang gab es viele (unwahrscheinlich klingende) Gerüchte; jetzt aber ist es offiziell: Alle relevanten Akten und Unterlagen, die Aufschluß geben könnten über das Finanzgebaren der letzten Jahre beim Bezirksverband der Gartenfreunde Pankow e.V. sind auf wundersame Weise verschwunden (kistenweise). Reißwolf ? Der allseits erhoffte "externe Wirtschaftsprüfer" kann nun seine Arbeit wohl leider nicht aufnehmen. Nun ist polizeiliche Ermittlungsarbeit noch wichtiger. Wer ist Nutznießer von diesem "Verschwinden" ? Ich habe Strafanzeige wegen "Urkundenunterdrückung" (§ 274 StGB) gegen Unbekannt erstattet. Den Tätern rufe ich zu: Make my day. Beste Grüße, Axel Quandt --------------------------------------------------------------------- Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Pankower Blätter zum Kleingartenwesen und Kleingartenrecht / Kritische Pankower Kleingärtner

Herr Axel Quandt (Herausgeber)

Ollenhauerstrasse 46

13403 Berlin

Deutschland fon ..: 030-46988359

web ..: https://www.pankower-gartenzwerge.de/

email : zeitschrift@pankower-gartenzwerge.de Zeitschrift zum Kleingartenwesen und Kleingartenrecht. / Kritische Pankower Kleingärtner. Pressekontakt: Pankower Blätter zum Kleingartenwesen und Kleingartenrecht / Kritische Pankower Kleingärtner

