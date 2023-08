Startseite Hongkong erstrahlt in bunten Farben Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-08-07 10:35. Das Kreativtourismusprojekt "Design District Hong Kong" kehrt zurück und findet diesen Sommer im Viertel Tsuen Wan statt Hongkong / Frankfurt, 7. August 2023. Das Kreativtourismusprojekt "Design District Hong Kong" (#ddHK) kehrt Mitte August zurück. Die diesjährige Veranstaltung, die von Way of Difference kuratiert wird, hat sieben lokale und internationale Kunstschaffende engagiert, um Hongkong mit Kreativität und Kunst zu beleben und Touristen wie Einheimischen neue (Reise-) Erlebnisse zu bieten. Nach den beliebten Veranstaltungen, die zwischen 2018 und 2021 in Wan Chai und Sham Shui Po stattfanden, führt die diesjährige #ddHK unter dem Motto "Vivid Tsuen Wan" in das neue, aufstrebende Viertel Tsuen Wan. Hier treffen Geschichte, Kreativität, Kulturerbe und schicker Lebensstil aufeinander und erschaffen ein pulsierendes Stadtbild. Farbenfrohe Kunstinstallationen von sieben international und lokal renommierten Kreativen werden vom 18. August bis zum 14. September in Tsuen Wan zu sehen sein. Zu den teilnehmenden Kreativteams gehören das Künstlerduo Craig & Karl (USA und Vereinigtes Königreich), der Maler und Illustrator Andy Rementer (USA), der Textildesigner Masaru Suzuki (Japan), die Malerin und Bildhauerin Kila Cheung (Hongkong), die Grafikdesignerin Katol Lo (Hongkong), das Installationsdesignteam KaCaMa (Hongkong) und das ökologische Kunst- und Designteam Seika Studio (Hongkong). Die Kunstinstallationen beleben verschiedene öffentliche Räume mit dem Ziel, die Besonderheiten von Tsuen Wan durch Innovationen hervorzuheben und die Besucher zu verleiten, die Vielfalt des Viertels zu erleben. Neben den auffälligen Installationen werden verschiedene Aktivitäten organisiert, die von kostenlosen Themenführungen über Live-Performances bis hin zu Kunst- und Kulturworkshops reichen. Diese Meldung sowie passendes Bildmaterial finden Sie online zum Download: Newsroom (https://www.noblekom.de/de/np/36/1680/Hongkong+erstrahlt+in+bunten+Farbe...) (bitte beachten Sie das Copyright). Weitere News, Hintergrundinformationen und Fotos auf noblekom (https://www.noblekom.de/). Hongkong, Asia´s World City an der chinesischen Südküste lebt von ihren Kontrasten. Hier treffen östliche Tradition auf westlichen Lebensstil, glitzernde Wolkenkratzer auf ursprüngliche Naturlandschaften und Gourmetküche auf Street Food. Die Stadt ist einer der weltgrößten Finanzplätze und rund sieben Millionen Einwohner nennen die Stadt ihr Zuhause, die die höchste Bevölkerungsdichte der Welt aufweist. Rund 200 Inseln, davon viele unbewohnt, bilden die ruhige grüne Seele der Stadt und eröffnen Outdoor-Fans Abenteuer nur wenige Fährminuten entfernt, unvergessliche Erlebnisse in der Natur. Weitere Informationen und aktuelle Updates auf der deutschsprachigen Website http://www.discoverhongkong.com/de Kontakt

Hong Kong Tourism Board - noble kommunikation

Sophie Neubauer

Luisenstraße 7

63263 Neu-Isenburg

06102-36660

http://www.discoverhongkong.com/de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten