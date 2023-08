Startseite Käse: Wachsende Verkaufszahlen in Europa lassen den Export von italienischen Milchprodukten enorm in die Höhe schnellen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-08-07 09:22. Frischkäse und geriebener Käse verzeichneten zweistellige Mengenzuwächse und Wertveränderungen in allen Kategorien der Milch- und Käseproduktion. Rom, 07.08.2023- Die Ausfuhr von italienischem Käse verzeichnete in den ersten vier Monaten des Jahres 2023 europaweit einen Volumenzuwachs von +6,4% und einen Zuwachs von +19,3% auf globaler Ebene. Es sind vor allem die Frischkäse mit +10,4% und die geriebenen Käse mit +5,7%, die das Wachstum des Exportvolumens vorantreiben. Auch in Bezug auf den Wertzuwachs verzeichnen wir eine Steigerung von 21,7%, wobei alle Käsesorten zweistellige Schwankungen aufweisen (Quelle: Istat Coeweb, April 2023). "In einem relativ unsicheren Produktionskontext und einem entsprechend komplexen geopolitischen Szenario, bleibt der Export ein stichhaltiger Bezugspunkt für die Wirtschaft unserer Branche". Dies die Worte von Giovanni Guarneri, Koordinator der Milch- und Molkereibranche von Alleanza delle Cooperative auf der Grundlage der neuesten Aktualisierungen der Istat-Daten: "Die erneute Umsatzsteigerung im Vergleich zu den bereits hohen Werten von 2022 mit einem Wachstum von 19,3%, beweist, wie sehr sich unser Sektor noch mehr auf die Steigerung der Anteile ausländischer Märkte konzentrieren muss, indem er sich das enorme Interesse der globalen Verbraucher bezüglich der in Italien hergestellten Milch- und Käseprodukte zu Nutzen machen sollte". In Bezug auf die Ausfuhr in europäische Länder verzeichnen Polen mit +23,9% und Spanien mit +14,2% die größten Mengenschwankungen. Ebenso positiv sind die Daten aus Deutschland mit +9,5%, einem Land, das zusammen mit Italien von dem Projekt "Think Milk, Taste Europe, Be Smart" angesprochen wird. Projekt, das vom Milch- und Käsesektor der Alleanza delle Cooperative gefördert, von Confcooperative umgesetzt und von der Europäischen Kommission kofinanziert wird, um die Kenntnisse über Milch- und Milchprodukte zu schärfen und vor allem den Konsum dieser Produkte zu steigern. Mit einem Mengenwachstum von 5,8% erwies sich Frankreich als wichtigstes Zielland für den Export italienischer Molkereiprodukte. Während sämtliche europäischen Länder wertmäßig positive zweistellige Wachstumsraten verzeichnen, gilt für die Vereinigten Staaten ein Wachstum von +1,6%. Dies gilt vor allem für Mozzarella mit +54,8% und Gorgonzola mit +42%. Ebenso positiv entwickelte sich der Export nach Japan mit einer Wertsteigerung im ersten Jahresquartal von +6,5%. "Das sind Daten, die trotz des Inflationsschubs nicht nur einen positiven Trend unserer Bemühungen in globaler Hinsicht beweisen, sondern auch hoffen lassen, dass eine weitere Entwicklung in den europäischen Märkten, die derzeit rund 70% unserer Exporte ausmachen, möglich ist", so die Worte von Guarneri. Der positive Trend für italienischen Käse im Ausland ist Teil eines optimistischen Bildes für den Außenhandel von Milch- und Käseprodukten der EU und verzeichnete im ersten Jahresquartal 2023 ein Plus von +15% im Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr 2022 (Quelle: Eurostat COMEXT, Juni 2023). Pressebüro: Enrica Benzoni

