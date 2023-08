Was bedeutet Selbstführung für Führungskräfte?

Selbstführung ist ein entscheidendes Konzept, das uns hilft, unser Leben bewusst zu gestalten und unsere Ziele zu erreichen. Es bezieht sich auf die Fähigkeit, sich selbst zu leiten, zu motivieren und effektiv zu handeln, unabhängig von äußeren Einflüssen oder Umständen. Selbstführung beinhaltet die Übernahme der Verantwortung für unsere eigenen Entscheidungen, Handlungen und Ergebnisse.

Warum aber ist Selbstführung so wichtig?

Selbstführung gehört zweifelsohne zu den schwierigsten Aufgaben im Berufsleben. Aus meiner Arbeit mit Executives erfahre ich oft, dass viele Manager vor allem Gesprächsbedarf haben, was ihre "innere Führung" anbelangt. Natürlich klingt das am Beginn der Zusammenarbeit, wenn vielleicht noch die Personalabteilung oder der Vorgesetzte zugegen ist, jeweils ganz anders. Da dreht sich alles um Reflexion, um Strategie und um Positionierung.

Ist der vertrauliche Rahmen aber erst einmal da, dann geht es in aller Regel zunächst um Selbstzweifel, fehlendes Vertrauen, überschießende Emotionen, unterdrückte aggressive Impulse, fehlende Empathie, Wertekonflikte oder fehlende Anerkennung - kurz: die fehlende Selbstführung. Und damit wir uns richtig verstehen: Das ist gut so! Strategie und Positionierung kommen anschließend. Durch Selbsterkenntnis und die Arbeit an sich selbst werden die blinden Flecken kleiner und haben damit weniger unbewussten Einfluss auf das eigene Führungsverhalten und die Entscheidungen. Erst wenn man die eigenen Muster erkannt hat und versteht, wie sich diese verändern lassen, verlieren diese ihr Schadenspotenzial.

Bevor wir also andere führen, ist es hilfreich, zunächst die Vorgänge und Mechanismen, die sich in unserem eigenen Bewusstsein abspielen und somit unser Handeln beeinflussen, genauer zu verstehen. Tatsächlich wird die Fähigkeit, die eigene Innenwelt positiv zu beeinflussen, also Selbstführung zu praktizieren, und damit als Vorbild für die eigenen Mitarbeiter zu dienen, in den nächsten Jahrzehnten eine immer größere Bedeutung für den Erfolg von Unternehmen haben.

Sie wird damit auch für die Karriere von Managern an Relevanz gewinnen. Wer es schafft, sich selbst in seiner Umgebung trotz Unsicherheit und permanenten Wandels geistig agil, emotional belastbar und körperlich gesund zu erhalten, der tut sich nicht nur selbst einen Gefallen. Er handelt stets ökonomisch klug und umsichtig, denn er wird zu einem attraktiven Vorbild, dem Mitarbeiter folgen möchten. Es geht also schlussendlich darum, dass Führungskräfte ihre eigene Person, bestehend aus Körper, Geist und Seele, als ihre wichtigste Produktivressource erkennen und sich durch effektive Selbstführung entsprechend fit machen.

Niemand käme auf die Idee, völlig unerfahren und untrainiert zu einem Marathon anzutreten. Aber viele Führungskräfte tun dies jeden Tag, denn sie gehen in der Regel ziemlich unvorbereitet an die Selbstführung, die Führung ihrer Mitarbeiter und die des Unternehmens heran, was definitiv eine anspruchsvolle und herausfordernde Langstreckendisziplin ist.

Wenn Mitarbeiter ihrem Chef vertrauen, wenn sie davon überzeugt sind, dass er ihre Interessen und Belange im Blick hat, wenn sie sich als Person wertgeschätzt fühlen, dann werden Veränderungen tendenziell besser "verstoffwechselt" und leichter umgesetzt. Vertrauen in die Führungskraft fördert also Veränderungsbereitschaft. Dies gilt in besonderem Maße, wenn das Arbeitsverhältnis Mitarbeiter/Chef bestehen bleibt. Fühlen sich Angestellte hingegen wie Vieh, das willkürlich und ohne Nennung von Gründen von einer Ecke in die andere verschoben wird, sind Widerstände vorprogrammiert. Doch wie soll man einem Chef vertrauen, der sich selbst nicht im Griff hat und sich als Opfer der Umstände fühlt? Warum sollte man jemandem folgen, der impulsiv ist und seine Mitarbeiter als Blitzableiter für seine schlechte Laune missbraucht? Mit anderen Worten: Gute Selbstführung führt zu hoher Vertrauenswürdigkeit. Die Selbstführung ist somit ein unverzichtbares Werkzeug für Unternehmer, um ihre Ziele zu erreichen, ihre Organisationen zu führen und positive Veränderungen in ihrem Umfeld zu bewirken.

Autor Karsten Drath (https://www.leadership-choices.com/partners/management-team)ist Coach und Managing Partner bei Leadership Choices (https://www.leadership-choices.com/), einer internationalen Unternehmensberatung mit Sitz in Wiesbaden. Schwerpunkt seiner Arbeit sind die Führungskräfte- und Organisationsentwicklung auf Top-Management-Ebene. Der Autor arbeitet mit Top-Managern und ihren Teams, um die Effizienz und Widerstandsfähigkeit von Führung zu verbessern. Außerdem ist Karsten Drath zertifizierter Executive Coach, Buchautor und Dozent.

Leadership Choices ist eine europäische Unternehmensberatung, die auf die Unterstützung von Top Managern sowie ihren Teams und Organisationen bei der Bewältigung von herausfordernden Situationen spezialisiert ist. Das Team setzt sich dabei zusammen aus zertifizierten Executive Coaches und ausgebildeten Unternehmensberatern, die selbst über umfangreiche internationale Führungserfahrung verfügen. In der Leadership Choices Academy vermitteln internationale Dozenten unter anderem Modelle und praktisches Erfahrungswissen, um die Resilienz von Führungskräften und Mitarbeitern einerseits und die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen andererseits zu stärken.

