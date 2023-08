Startseite Lescars Funk-HD-Rückfahrkamera PA-570 in Nummernschildhalter Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-08-07 09:09. Nach hinten alles im Blick: dank 170°-Bildwinkel und extra-großem Display - HD-Kamera mit riesigem 170°-Bildwinkel, neigbar um bis zu 70°

- Akustischer Abstandswarner für zusätzliche Sicherheit

- Extra-großes IPS-Farbdisplay mit 12,7 cm / 5" Bilddiagonale

- Kabellose Video-Übertragung per 2,4-GHz-Funk

- Ersetzt vorhandene Nummernschild-Halterung Für bessere Sicht beim Rückwärtsfahren: Einfach die Nummernschild-Halterung ersetzen und den Monitor

mit extra-großem 12,7-cm-Display im Innenraum platzieren. Schon überträgt die in dem

Nummernschildhalter integrierte HD-Kamera das Bild per Funk! Spielende Kinder, Bürgersteig und parkende

Autos: Mit 170° Bildwinkel hat man alles im Blick und reagiert frühzeitig! Die Funk-Rückfahrkamera mit Monitor (https://www.pearl.de/mtrkw-8974-funk-rueckfahrkameras-mit-monitoren.shtm...) von Lescars (https://www.pearl.de/ar-2-29.shtml) warnt auch akustisch vor Hindernissen: Die zwei seitlich

integrierten Ultraschall-Sensoren registrieren alles, was sich direkt hinter dem Fahrzeug befindet. Kommt

man einem Hindernis zu nahe, wird man durch einen Piepton gewarnt. Aktiviert sich automatisch: Zur Stromversorgung koppelt man die Einheit einfach mit dem Rückfahr-Licht. So

wird mit dem Rückwärtsgang gleichzeitig auch die Rückfahr-Hilfe aktiviert. - Funk-Rückfahrhilfe PA-570 mit HD-Farbkamera, Monitor und Einparkhilfe

- Kamera-Auflösung: 1280 x 720 Pixel (HD 720p), Bildwinkel: 170°

- Farb-Monitor mit IPS-LED-Display und 12,7 cm / 5" Diagonale: zeigt Kamerabild, Einpark-Hilfslinien

und gibt akustische Abstands-Warnung

- Monitor-Auflösung: 1280 x 720 Pixel (HD 720p)

- Kabellose Funk-Übertragung: 2,4 GHz

- 2 Ultraschall-Rückfahrsensoren für akustische Abstands-Warnung

- Erfassungsdistanz: 30 - 220 cm, Winkel: je 60°

- Einsetzbar in Fahrzeugen mit 12-Volt-Bordnetz: PKW, Van, SUV, Kleinbus, Caravan u.v.m.

- Halterung geeignet für einzeilige EU-Kennzeichen (520 x 110 mm)

- Aktiviert sich automatisch mit Einlegen des Rückwärtsgangs

- Wasserdicht: IP67

- Stromversorgung Kamera und Abstandswarner: 12 Volt (Anschluss an Rückfahrlicht), Monitor: 12-

Volt-Zigarettenanzünder

- Kfz-Netzteil mit USB-Port zum Laden von Smartphone & Co.: 5 Volt bis 2,1 A / 10,5 Watt

- Maße Nummernschild-Halterung: 528 x 150 x 30 mm, Gewicht: ca. 650 g

- Maße Monitor (B x H): 130 x 86 mm, Gewicht: ca. 130 g

- Nummernschild-Halterung mit Kamera und Sensoren inklusive Monitor mit Saugnapfhalterung, 12-

Volt-Kfz-Netzteil, Montagematerial und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107411691 Preis: 199,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8442-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8442-1524.shtml Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/kt9YbBjKyESnrHQ PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

https://www.pearl.de Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

http://www.pearl.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten