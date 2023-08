Startseite ZippyChain Testnet ist live gegangen Pressetext verfasst von anatoly41 am So, 2023-08-06 10:17. ZippyChain, eine öffentliche Blockchain der Schicht 1, hat in der globalen Blockchain-Community für Aufregung gesorgt. Das Testnet soll am 31. Juli 2023 starten, mit einem besonderen Fokus auf KI-Training und -Anwendungen. Die Plattform umfasst modernste Technologien, darunter die Sharding-Technologie, die parallele Ethereum Virtual Machine (EVM) und Layer-2-Lösungen wie Edge Computing für AI GPU Crowd Sourcing, dezentrale Datenspeicherung auf der Grundlage des GHOSTDAG-Konsensmechanismus und Zero Knowledge Proof Rollup. Diese innovativen Funktionen zielen darauf ab, Einzelpersonen und kleine bis mittlere Unternehmen beim Training großer Sprachmodelle zu unterstützen und gleichzeitig die Monetarisierung von KI-Daten und -Algorithmen zu ermöglichen und einen robusten Schutz der Privatsphäre zu bieten. Das Aufkommen großer Sprachmodelle (Large Language Models, LLM) und künstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence Generate Content, AIGC) hat Bereiche wie Kundenservice, Beratung, Finanzanalyse und Design revolutioniert. Die hohen Kosten, die mit KI-Schulungen verbunden sind, behindern jedoch die breite Einführung von LLM und AIGC bei Privatpersonen und kleinen bis mittleren Unternehmen. So werden beispielsweise die Kosten für eine einzige Schulung für GPT-3 auf etwa 1,4 Millionen Dollar geschätzt, und bei einigen größeren Modellen können sich die Schulungskosten auf bis zu 12 Millionen Dollar belaufen. Um diese Herausforderung zu bewältigen, versprechen dezentrale Computernetzwerke, die als Pfeiler des Internets der nächsten Generation dienen, eine Kostensenkung. Beim ZippyChain-Edge-Computing wird ein Netzwerk gebildet, indem die kollektive Leistung von nicht ausgelasteten Rechenressourcen auf der ganzen Welt genutzt wird, von Rechenzentren und Servern bis hin zu High-End-PCs. So sind beispielsweise bis zu 85 % der gesamten GPU-Kapazität ungenutzt. Diese ungenutzte Rechenleistung bietet eine bemerkenswerte Chance für AIGC und LLM. Ein Beispiel: Ein KI-Startup mit Sitz in Singapur kann seine Trainingsaufgaben an Server in den Vereinigten Staaten senden. ZippyChain hat ein erstklassiges Entwicklungsteam zusammengestellt, das sich aus führenden KI-Wissenschaftlern renommierter Einrichtungen in den Vereinigten Staaten und Hongkong sowie aus technischen Führungskräften von Branchenriesen wie Google zusammensetzt. Mit dieser Expertise ist das Team entschlossen, das Mainnet im Dezember zu debütieren und damit die Position von ZippyChain als Wegbereiter im Bereich der Integration von KI und Blockchain zu festigen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ZippyChain die KI und Blockchain revolutionieren wird, indem es die Ausbildung und Nutzung von KI demokratisiert, wovon Unternehmen und Privatpersonen gleichermaßen profitieren. Mit seinen innovativen Lösungen verspricht das Unternehmen, neue Möglichkeiten zu erschließen und Innovationen in der KI-Landschaft voranzutreiben. ZippyChain hebt sich von anderen Blockchain-Plattformen durch eine Reihe von Wettbewerbsvorteilen ab. Erstens ist sie dank ihrer benutzerfreundlichen Oberfläche und ihrer Kompatibilität mit EVM einfach zu bedienen, was eine reibungslose Benutzererfahrung gewährleistet. Zweitens setzt die beeindruckende Transaktionsrate von über 25.000 Transaktionen pro Sekunde (TPS) einen neuen Industriestandard, und die Leistung kann durch Hinzufügen weiterer Shards und paralleler Threads noch weiter gesteigert werden. Diese hohe TPS-Fähigkeit steigert die Effizienz und das Potenzial der Plattform, eine große Anzahl von Transaktionen zu verarbeiten. Drittens ist die verteilte KI-Fähigkeit von ZippyChain ein wichtiger Vorteil, der durch den parallelen EVM, die dedizierten Shards und das Edge-Computing-Netzwerk ermöglicht wird. Dies gibt den Nutzern starke KI-Fähigkeiten an die Hand und macht sie zu einer idealen Plattform für KI-bezogene Projekte. Viertens zeichnet sich ZippyChain durch die Zero-Layer-Cross-Chain-Bridge aus, die eine nahtlose Integration mit anderen Public Chains ermöglicht. Diese Funktion verbessert die Universalität und Kompatibilität im gesamten Blockchain-Ökosystem und erleichtert die reibungslose Interaktion zwischen verschiedenen Plattformen. Und schließlich bietet das GHOSTDAG-basierte Speichernetzwerk von ZippyChain robuste Unterstützung für die Erstellung und Verwaltung von Daten und Token-Assets, die mit Ethereum-Adressen kompatibel sind. Diese Funktion ist ein entscheidender Faktor, da sie das Dateneigentum und die Assetisierung von AIGC- und KI-Algorithmen ermöglicht. Insgesamt machen diese Wettbewerbsvorteile ZippyChain zu einer vielversprechenden und vielseitigen Plattform für Unternehmen und Einzelpersonen, die die Leistung von KI und Blockchain für ihre Projekte nutzen möchten. Der Start des Testnetzes von ZippyChain ist ein bedeutender Meilenstein in der Verschmelzung von KI und Blockchain-Technologie. Die Vorfreude der globalen Blockchain-Community spiegelt die Begeisterung über das Potenzial der Plattform wider, die Branche mit ihren bahnbrechenden Lösungen zu revolutionieren. Mit seinen beeindruckenden Funktionen und Möglichkeiten hat ZippyChain das Potenzial, die Zukunft der KI- und Blockchain-Integration zu gestalten und zieht die Aufmerksamkeit und das Interesse verschiedener Sektoren auf sich. Kontakt: Name des Unternehmens: Zippy Name der Kontaktperson: Zipora Taylor E - Mail : zipora@zippychain.ai Website-URL: zippychain.ai Standort: San Jose, Kalifornien, US Über anatoly41 Komplettes Benutzerprofil betrachten