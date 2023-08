Startseite Wohnmobil kaufen - denn "Life is a journey" Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2023-08-05 17:49. Bei Autowelt Berger, dem Experten für Wohnmobile und Camper, weiß man, warum Campen im Moment so boomt. Darum bietet man individuell konfigurierbare Camperlösungen an. Campen boomt und der Wunsch nach einem eigenen Wohnmobil wird nun in vielen Familien erfüllt. Kein Wunder, wissen die Experten von Autowelt Berger, die Menschen möchten flexibler reisen und ihren Urlaub möglichst frei und ungebunden verbringen. Wer ein Wohnmobil kaufen möchte, ist genau darum bei Berger an der richtigen Adresse: Hier versteht man die individuellen Bedürfnisse der Kunden und Kundinnen und tut alles, um diesen gerecht zu werden. Egal, ob ein kompaktes Wohnmobil für spontane Wochenendtrips oder ein geräumiges Wohnmobil für längere Reisen gewünscht wird - hier werden alle Vorstellungen in die Tat umgesetzt. Die Wohnmobile der Marke Bravia-Mobil zeichnen sich durch hochwertigen Möbelbau aus der eigenen Tischlerei aus und sind individuell konfigurierbar- Neben vielen verschiedenen Möglichkeiten für die Innenausstattung wird optional auch ein Aufstelldach angeboten, das zusätzliche Schlafplätze ermöglicht. Außerdem bietet man verschiedene effiziente Heizsysteme an - ganz nach Wunsch und individuellem Bedürfnis. Wer ein Wohnmobil kaufen will, möchte sich das meist sehr genau überlegen. Darum bietet man bei Autowelt Berger auch eine eigene Fahrzeug Präsentation im Unternehmen an, in dem Reiselustige ganz nach Laune Zeit mit ihrem zukünftigen Camper verbringen können. Die Bravia Wohnmobile sind komplett ausgerüstet, mit voll ausgestatteter Küche, gemütlicher Sitzgelegenheiten mit erweiterbarem Esstisch und weiteren Annehmlichkeiten wie Klimaanlage oder Nasszelle. Wer jetzt so richtig Lust auf ein eigenes Wohnmobil bekommen hat, besucht am besten die Fahrzeug Ausstellung in Oberrösterreich oder kommt auf der Website vorbei: www.autowelt-berger.info - so ganz nach dem Motto von Autowelt Berger: "Life is a journey - Enjoy your ride". Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Auto Berger - Ferdinand Berger GmbH & Co KG

Wir sind Ihr zuverlässiger Partner, wenn es um den Kauf von Campern, Campingbussen, Campingwagen und Camper Vans geht. Unser Unternehmen hat seinen Sitz in Vöcklabruck in Oberösterreich. Wir sind stolz darauf, Kunden aus ganz Österreich bedienen zu dürfen und unser Sortiment umfasst eine große Auswahl an Fahrzeugen für jeden Kundenwunsch. Egal ob Sie auf der Suche nach einem geräumigen Wohnmobil für die ganze Familie oder einem kompakten Camper Van für Ihre nächste Reise sind - bei uns werden Sie fündig. ?Wir legen größten Wert auf Qualität und bieten ausschließlich Fahrzeuge renommierter Hersteller an. Unsere Mitarbeiter sind bestens geschult und wir beraten Sie gerne bei der Auswahl des passenden Modells. Dabei nehmen wir uns gerne Zeit für Ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse. ?Als langjähriger Experte im Bereich Camper wissen wir genau, worauf es ankommt. Wir begleiten Sie von der Beratung über die Finanzierung bis hin zur Auslieferung Ihres neuen Fahrzeugs. Auch nach dem Kauf stehen wir Ihnen gemeinsam mit unserem Service-Team jederzeit zur Verfügung.

