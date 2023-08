Startseite Twisted Rose geben Vollgas mit ihrem Song "Greed 4 Speed" Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2023-08-05 08:35. Neue Single der aufstrebenden Rockband Twisted Rose. Laut - Hart - polarisierend Datum: 04. August 2023 https://bfan.link/greed4speed Nachdem Twisted Rose mit ihrem letzten Release "Wanted" sofort 4x in den Top 30 der Amazon Music Charts landeten, legen sie jetzt mit "Greed 4 Speed" noch einen Zahn zu. Mit diesem fulminanten Rock-Kracher liefern Twisted Rose einmal mehr den Beweis, dass sie bereit für die große Bühne sind. Nicht ohne Grund haben sie sich auf die Fahne geschrieben, dass sie den Stadion-Rock wiederaufleben lassen. Ihr neuster Song "Greed 4 Speed" hat definitiv das Potential, dass Twisted Rose die Schallmauer zum Rock-Olymp durchbricht. Chris Bones' rasante Gitarrenriffs und die rotzigen Vocals der Frontfrau Caro heizen ordentlich ein. "Greed 4 Speed" versetzt in die Stimmung einer wilden Autofahrt. Man spürt direkt das Feuer unter den Rädern und den Rausch der Geschwindigkeit. Durch die mitreißende Energie des Songs taucht man ein in das Gefühl von Abenteuerlust, Nervenkitzel und Freiheit. Mit "Greed 4 Speed" gelingt Twisted Rose ein energiegeladener Song, der auf keinem Actionfilm-Soundtrack fehlen darf. Der druckvolle Chorus vermittelt das Gefühl von Stärke und die Gewissheit, dass einen kein Hindernis aufhalten kann. Geschickt arrangiert, transportiert "Greed 4 Speed" trotz seiner musikalischen Schubkraft den Genuss von Leichtigkeit und Lebendigkeit. Am 4. August 2023 ist "Greed 4 Speed" von Twisted Rose auf allen gängigen Musikplattformen und Streaming-Diensten verfügbar. Zeitgleich wird das actionreiche Video auf YouTube veröffentlicht. Wer da keine Lust auf eine kleine Challenge bekommt... Allen, die nach dieser wilden Fahrt nicht genug von Twisted Rose kriegen, gibt die Band grünes Licht: Das neue Album "Cherry Tales" steht bereits in den Startlöchern und wird im September 2023 veröffentlicht. So viel sei versprochen: Man darf Großes erwarten! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Twisted Rose GbR

Herr Chris Bones

Von-Richthofen-Str. 1

97232 Giebelstadt

Deutschland fon ..: 0170-6144117

web ..: https://www.twisted-rose.com

Twisted Rose ist eine aufstrebende Rock-Band, die für ihren mitreißenden Sound und ihre eingängigen Melodien bekannt ist. Die Band wurde 2018 gegründet und hat seither zahlreiche Fans mit ihrer einzigartigen Klangästhetik und energiegeladenen Live-Auftritten begeistert. Twisted Rose besteht aus den talentierten Mitgliedern Caro (Gesang), Chris Bones (Guitar), Tino (Bass) und Luggy (Drums)

Pressekontakt:

Von-Richthofen-Straße 1

97232 Giebelstadt fon ..: 0170-6144117

