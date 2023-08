Bilden Teile der Hessischen Judikative und Exekutive eine kriminelle Vereinigung?

Im Jahre 2019 wollten die Urlauber von Hannover aus in den Urlaub nach Hurghadah fliegen. Dazu hatten die Urlauber vorab die vollen Kosten entrichtet.

Die Sun Express Deutschland GmbH war der Vertragspartner, welche den vereinbarten Vertrag und wie sooft bei Chraterfluggesellschaften, diesen nicht einhalten konnte. Der Vertrag wurde nicht für den gleichen Tag erfüllt sondern erst einen ganzen Tag später. Anstatt und wie es die EU-Fluggastentschädigung es rechtlich vorsieht, hier die Urlauber finanziell zu entschädigen, wurde angeblich das Flugzeug nicht am Abflugtage beschädigt, sondern schon einen Tag zuvor. Obendrein war genau dieser Ersatzflieger der Sun Express durch Vogelschlag beschädigt. Alle anderen zehn Flugzeuge der Sun Expres waren wohl im vollen Einsatz des Abflugtages gewesen. Als Lufthansatochter muss es wohl zu teuer gewesen sein einen Ersatzflieger zur Verfügung zu stellen. So kam nun und wie es kommen musste zur Klage. Dummerweise war die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt im Jahre 2010 unter den Verdacht der Strafvereitelung im Amt bei einem Millionenschaden aus 2008 geraten. Die Folgen einer solchen Straftat im Amt findet sehr oft viel später den Boden einer wirtschftlichen Existenzvernichtung - hier des Klägers. Das Gesetz sieht bei einer Klage neben dem Art. 3 Abs.1 GG mit Art. 20 Abs. 3 GG sowie den § 121 ZPO mit § 78ZPO vor und genau hier beginnt die Crimestory.Das Amtsgericht Frankfurt und so geben es die Dokumente unzweifelhaft her, versuchte mit Beschluss vom 26. November 2020 mit einer vorsätzlichen Urkundenfälschung im Rechtsverkehr die Verfassung sowie die Zivilprozessordnung zum umgehen. Mit einer solchen strafrechtliche Handlung des AG-Frankfurt wurde nur noch weiter der dringende Verdacht des vorsätzlichen Porzessbetruges der beklagten Sun Exprexs erhöht. Die Hessische Politik und auch Anwaltschaft sind über diese unter dringden Verdachtmomente seit 2021 informiert, bisher keine Reaktion. Da dem Kläger in 1997 mit ener fünfjährigen Verfolgung Unschuldiger sein 22 Millionen D-Mark Klima- und Umweltprojekt zerstört wurde und die hohe Politik als beamteter Mitwisser daran ist, ist wohl die Anwaltschaft mit voller Angst beflügelt ein Mandat zu

übernehmen.

02. Juli 2023

Nur per Fax: 069 1367-2030

An das

Amtsgericht Frankfurt am Main

Gerichtstr. 3

60313 Frankfurt

Verzögerungsrüge

In dem Rechtsstreit Az. 30 C 1259/20 (20)

des xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx

-Kläger-

gegen

Sun Express Deutschland GmbH, De-Saint-Exupery- Str. 10, 60549 Frankfurt

-Beklagte-

wird die Dauer des Verfahrens gerügt (§ 198 Abs. 3 S. 1 GVG).

Begründung:

Aufgrund der bisherigen Verfahrensdauer und -Behandlung besteht für den Kläger Anlass zur Besorgnis, dass das Verfahren nicht in angemessener Dauer abgeschlossen wird. Seit dem 18. und 30. August 2022, hat sich das Amtsgericht Frankfurt gegenüber dem Kläger nicht mehr zum Verfahrensablauf geäußert.

So hatte die Vors. Richterin Nägele am 26. November 2020 in ihrem Beschluss zur Rechtsschutzgleichheit des Klägers, diesen für die nachfolgenden Rechtsinstanzen und bis zum Oberlandesgericht Frankfurt vorsätzlich und damit grob wahrheitsheitswidrig gefälscht. Rechtsanwalt xxxxxx hatte neben anderen sechs Anwälten aus Frankfurt dem Kläger vor Beginn der Klageerhebung eine Vertretungsabsage erteilt. Dieser Vertretungsabsage des Rechtsanwalts xxxxxx und durch den Kläger per Fax an die Vors. Richterin Nägele im August 2020 übermittelt, folgte die Vors. Richterin Nägele nicht und verweigerte sich damit auf ungesetzlichem Wege den § 121 Abs. 5 ZPO mit § 78b ZPO. Mit dieser Verweigerung der verfassungsmäßig gegebenen rechtlichen Richtlinien und gegenüber dem Kläger, löste die Vors. Richterin Nägele einen Justizskandal durch Mitwisserschaft bis zum Ministerpräsidenten in Hessen aus. Die Beklagte steht seit Klagebeginn im Jahre 2020 an unter dem dringenden Verdacht des vorsätzlichen Prozessbetruges, hier zum Nachteil des Klägers und auch Dritter. Auch die gerichtliche Duldung der vorsätzlichen Urkundenfälschung im Rechtsverkehr bis zum Oberlandesgericht Frankfurt, zeigen eine rechtlich hässliche Fratze der Frankfurter Justizbehörden auf.

Der Vors. Richter am Landgericht Frankfurt, Herr Boehe, versuchte am 15. Juni 2021 durch einen erneuten Beschluss das Problem der Rechtschutzgleichheit für den Kläger zu lösen, indem dieser gemäß § 121 Abs. 5 ZPO die Beistellung eines Rechtsanwalts beim Amtsgericht Frankfurt unter Vors. der Richterin Nägele einforderte.

Diesem Beschluss des Landgerichts Frankfurt vom 15. Juni 2021 folgte die inzwischen mehr als nur rechtlich befangene Vors. Richterin Nägele am AG-Frankfurt, nun mit der Beistellung des Rechtsanwalts xxxxx zum Verfahren des Klägers. Dieser beigestellte Rechtsanwalt Herr xxxxxx verweigerte aber vor dem mündlichen Termin am 30. August 2023 jeglichen gedanklichen Rechtsaustausch mit dem Kläger zur Sache. Obwohl dann gegen den beigestellten Rechtsanwalt Herrn xxxxxx bereits am 18. August 2022 mit Antrag über das Amtsgericht Frankfurt das Mandat entzogen wurde, nahm dieser an dem mündlichen Termin am 30. August 2022 neben der ebenfalls für durchaus befangenen Vors. Richterin Nägele teil.

Die Frankfurter Justizbehörden zeigen neben der Strafsache zum Az. 3 Zs 2205/10 seiner Generalstaatsanwaltschaft den festen Willen auf, dass es nicht in der Lage oder auch Willens ist, für die Menschenwürde sowie das Recht und den Schutz von privaten Eigentum seiner Bürger einzutreten. Dem Schutz von kriminell handelnden Banden räumen die Frankfurter Justizbehörden und damit wissentlich gegen die Verfassung, eine viel höhere Priorität ein.