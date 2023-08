Spectrum Markets mit neuem Head of Compliance für hohe Markt- und Regulierungsanforderungen

Spectrum Markets, der pan-europäische Handelsplatz für verbriefte Derivate, gibt die Ernennung von Mai Le Hoang zur Head of Compliance bekannt. Mai Le Hoang, die am Unternehmenssitz in Frankfurt am Main tätig ist, übernimmt sämtliche Compliance-Aktivitäten des Unternehmens. Sie berichtet direkt an Dr. Alpay Soytürk, Chief Regulatory Officer. Neben der Leitung der Compliance- und Überwachungsfunktion ist die Analyse, Bewertung und Beratung zu regulatorischen Entwicklungen auf internationaler, EU- und nationaler Ebene von besonderer Bedeutung. Als Head of Compliance im Spectrum Markets Risk & Compliance Team wird Le Hoang eine Schlüsselrolle beim Aufbau und Wachstum des Handelsplatzes auf pan-europäischer Ebene zukommen.

Mai Le Hoang verfügt über eine langjährige und umfassende Erfahrung in der Financial Services Beratung. Sie kommt von Ernst & Young, wo sie zuvor über 7 Jahre im Bereich Financial Services Consulting tätig war. In ihrer Laufbahn hat sie mehrere regulatorische und strategische Innovationsprojekte bei großen Finanzinstituten erfolgreich begleitet, darunter MiFID II, IBOR und die Einführung von Kryptowerten. Die 35-Jährige hat einen Masterabschluss in Management (Finance and Information Management) an der Goethe-Universität Frankfurt. Außerdem ist sie zertifizierte Börsenhändlerin Kassamarkt und nimmt aktuell am DLT Talents Program des Frankfurt School Blockchain Centers teil. Mit ihrem tiefen Verständnis der Finanzvorschriften wird Mai Le Hoang die Compliance-Funktion leiten und relevante Prozesse und Systeme auf kohärente und konsistente Weise überwachen.

„Wir freuen uns sehr, dass Mai Le Hoang als Head of Compliance bei Spectrum Teil unseres internationalen Teams ist“, erklärt Dr. Alpay Soytürk, Chief Regulatory Officer. „Mit ihrer umfassenden Erfahrung im Bereich Digital Assets und DLT wirkt sie direkt am Erfolg unseres innovativen Handelsplatzes mit.“

„Ich freue mich sehr, für ein solch innovatives, zukunftsorientiertes Unternehmen arbeiten zu dürfen, welches sich kontinuierlich weiterentwickelt und neue Partnerschaften in ganz Europa schließt“, kommentiert Mai Le Hoang. „Projekte zur Umsetzung der regulatorischen Vorgaben, Implementierung von Verfahren und Richtlinien zur Einhaltung von Compliance-Vorgaben, aber auch die Analyse von neuen Aufsichtsrahmen für disrupte Technologien und Produkte sind wichtige Aufgaben.“