Glanzvolle Rückkehr: Aviation & Tourism International präsentiert die neuen Crystal-Luxuskreuzfahrten

Komplett erneuerte "Crystal Serenity" und "Crystal Symphony" setzen Maßstäbe - Besondere Reiseangebote für September und November 2023

Auf dieses Comeback haben viele Freunde der Luxuskreuzfahrten von Crystal Cruises sehnsüchtig gewartet: Die mit vielen Auszeichnungen prämierten Schiffe "Crystal Symphony" und "Crystal Serenity" kehren zurück - unter neuer Eignerschaft sowie komplett renoviert und neugestaltet, aber auch mit vielen früheren Crewmitgliedern, die sich teils schon seit zwei Jahrzehnten um das Wohl der Gäste an Bord der Crystal-Schiffe kümmern. Der auf Luxusreisen spezialisierte Veranstalter Aviation & Tourism International (Atiworld), über viele Jahre Vertriebspartner von Crystal im deutschsprachigen Raum, präsentiert ab sofort das gesamte weltweite Kreuzfahrtprogramm der beiden Schiffe. Dazu gehören auch zwei ausgewählte Voyages im September und November 2023, für die Atiworld neben dem bei Crystal typischen Alles-inklusive-Konzept weitere Leistungen wie die Linienflüge zur Anreise und die Transfers zum/vom Schiff offeriert. Die Reisen sind direkt bei Atiworld sowie in jedem Reisebüro buchbar, mit dem der deutsche Veranstalter zusammenarbeitet.

"Crystal Serenity": Mehr Suiten, weniger Gäste und ein besonders großzügiges Raumverhältnis

Bei der "Crystal Serenity" ist die Renovierung bereits vollständig abgeschlossen. Eine wesentliche Änderung betrifft die Unterkünfte und die maximale Anzahl der Gäste: Die meisten Staterooms wurden zu Suiten doppelter Größe zusammengefasst. Somit können maximal 740 Passagiere an Bord kommen, was zudem ein Raumverhältnis (Schiffsgröße vs. Gästezahl) von 93 ergibt, das selbst für Luxusschiffe ungewöhnlich großzügig ist. Zehn Restaurants, die unter anderem kulinarische Kreationen auf Sterneniveau kredenzen, das komplett neue Aurora Spa, zwei Theater für Musik- und Showdarbietungen sowie ein erweiterter Fitnessbereich gehören zu den vielen weiteren Annehmlichkeiten an Bord.

Atiworld präsentiert die Karibikreise der "Crystal Serenity" vom 13. bis 24. November 2023 von Miami bis nach Puerto Rico. Das Naturparadies der mexikanischen Insel Cozumel gehört ebenso zu dieser Kreuzfahrt wie Grand Cayman, Jamaika, die Dominikanische Republik, Tortola und Saint Barthelemy. Inklusive der Linienflüge ab Deutschland, Österreich oder der Schweiz, einer Vorabübernachtung in Miami sowie den Transfers zum Schiff kostet dieses Arrangement bei Atiworld pro Person im Double Guest Room bei Doppelbelegung ab 6.090 Euro.

"Crystal Symphony" sticht ab September 2023 wieder in See

Bei der "Crystal Symphony" werden die Renovierungsarbeiten in Triest bis September 2023 abgeschlossen sein. Entsprechend stellt Atiworld mit der Voyage vom 8. bis 15. September 2023 ab Istanbul das geräumige Luxusschiff mit dann maximal 606 Gästen auf einer der ersten Fahrten vor, wenn es in völlig neuem Glanz erstrahlt. Von der geschichtsträchtigen Metropole am Bosporus geht es zunächst vorbei an den Dardanellen, bevor die "Crystal Symphony" Kusadasi nahe den Ruinen von Ephesus, die griechischen Inseln Mykonos und Korfu, Dubrovnik sowie zum Abschluss die Lagunenstadt Venedig besucht. Inklusive der Linienflüge ab Deutschland, Österreich oder der Schweiz sowie den Transfers zum Schiff kostet dieses Arrangement bei Atiworld pro Person im Double Guest Room bei Doppelbelegung ab 4.120 Euro.

Zeitgemäßer Luxus

"Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir die "Crystal Serenity" und die "Crystal Symphony" unseren Kunden wieder anbieten können. Viele waren schon mehrfach an Bord und freuen sich, wie wir aus persönlichen Gesprächen wissen, jetzt darauf, das neue Crystal-Produkt zu erleben", berichtet Atiworld-Gründer und Geschäftsführer Jürgen Kutzer. "Aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen, dass bereits die für rund 150 Millionen US-Dollar rundum erneuerte "Crystal Serenity" ein echtes Juwel geworden ist. Sie steht für zeitgemäßen Luxus auf Top-Niveau, der in einigen Bereichen neue Maßstäbe setzt."

Unter der Ägide des neuen Eigners Professor Manfredi Lefebvre, einst Gründer und Eigentümer von Silversea Cruises, bietet der Luxus der Crystal-Schiffe höchsten Komfort in ungezwungener Atmosphäre. Die "Crystal Serenity" ist im Herbst 2023 vor der nordamerikanischen Ostküste sowie in der Karibik unterwegs. Ab Januar 2024 geht sie auf große Weltreise, um dann den Sommer in Alaska zu verbringen und im Herbst 2024 nach Neuengland/Kanada zurückzukehren. Die "Crystal Symphony" bleibt bis Anfang Oktober 2023 im Mittelmeer, um danach über die arabische Halbinsel und Indien nach Südostasien und Australien zu wechseln. Während des Sommer 2024 bereist sie auf verschiedenen Routen das Mittelmeer und Nordeuropa. An Bord beider Schiffe wohnen die Gäste ausschließlich in außenliegenden Guest Rooms und Suiten, von denen die meisten eine private Veranda besitzen. Das Alles-inklusive-Konzept beinhaltet unter anderem alle Mahlzeiten in den verschiedenen Restaurants, ein umfangreiches Getränkeangebot, 24-Stunden-Suitenservice, unbegrenztes WLAN an Bord sowie die Trinkgelder.

Weitere Informationen zu den Crystal-Luxuskreuzfahrten erteilt Atiworld (www.atiworld.de), auch für Reisebüros in Deutschland, Österreich und der Schweiz, unter Telefon +49 (0)6023 917150 sowie per E-Mail an info@atiworld.de. Auf Wunsch stellt der Veranstalter auch erweiterte Vorprogramme oder Anschlussaufenthalte gemäß den individuellen Vorlieben der Kunden zusammen.

Der Veranstalter Aviation & Tourism International ist auf Luxuskreuzfahrten und hochwertige Individualreisen spezialisiert.

