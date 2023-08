Feuerwerkstradition Rhein in Flammen® - Mystisches Feuerwerk von Spay bis Koblenz

Berlin, 04. August 2022 - Das Highlight des Abends am 12. August 2023 ist das große Abschlussfeuerwerk mit dem diesjährigen Motto "Klassiker am Rhein". Ein einzigartiges Pyro-Musical wird von der Festung Ehrenbreitstein beim Deutschen Eck in Koblenz gezündet. Das traditionelle Event mit Feuerwerk und Lichtershows wird von den erfahrenen NICO Pyrotechnikern inszeniert.

Die farbenfrohen Feuerwerke locken jährlich hunderttausende Besucher an. Die beste Sicht auf die Show hat man vom Ufer aus oder von einem der über 50 Schiffe, bei deren Fahrt über den Rhein man alle Feuerwerke und Inszenierungen bestaunen kann. Das Programm beinhaltet insgesamt sieben Feuerwerke, mit dem Abschlussfeuerwerk von der Festung Ehrenbreitstein, sowie im Vordergrund von Burg Lahneck und Schloss Stolzenfels. Durch die kunstvolle Inszenierung und die Illumination der historischen Bauten wird eine atemberaubende Stimmung erzeugt.

"Rhein in Flammen ist mit der Vielfalt an Effekten und der Kulisse beeindruckend. Ich genieße vor allem das perfekte Teamwork bei der Veranstaltung, ohne die ein so großes Projekt nicht umsetzbar wäre. Eine Festung hat immer etwas Gewaltiges an sich, wenn sie hoch oben auf dem Berg thront. Mit einem Höhenfeuerwerk setzt man der eindrucksvollen Kulisse die Krone auf, erzählt Martin Schmitz von NICO Europe. Für dieses spezielle Feuerwerk werden ca. 570 Bengalische Lichter entlang der 14 km-langen Strecke installiert. In den Anrainerorten Spay, Braubach, Rhens, Brey, Lahnstein und Koblenz sind die pyrotechnischen Shows, angestrahlten Gebäude und das beleuchtete Rheinufer auch zu bewundern. Die Landveranstaltungen in den Orten bieten am gesamten Augustwochenende, vom 12. bis zum 13. August, ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt.

NICO wird insgesamt an sieben Plätzen entlang des Rheins ein einzigartiges Feuerwerksspektakel an den Himmel zaubern.

1. Spay/Schottel - Hier wird mit Silber- und Neonkometen gestartet. Das erste Feuerwerk beginnt mit gleißend aufsteigenden Kometen und kräftigen Donnerschlägen. Besonders lichtstarke Blumen-Effekte in Weiß und Neon bestimmen die ersten Kombinationen.

2. Unter dem Motto "Feuerblumen über Braubach" werden kreisrunde Blumen den Ort Braubach mit der Marksburg zu Beginn des Feuerwerkes in ein magisches Rot tauchen. Der abwechslungsreiche Programmablauf wird durch verschiedene Spezialeffekte mit langen Effektzeiten aufgelockert. Das imposante Finale aus mehrfarbigen Feuerblumen bildet den Abschluss.

3. Erleben Sie eine "Mediterrane Nacht" in Rhens. In der Farbe des Mineralbrunnens entstehen abwechslungsreiche Kombinationen, hauptsächlich in Blau und Silber. Auf der Verladerampe am Rhein werden Vulkane, Römische Lichter, Multischuss-Batterien und Feuertöpfe installiert und gezündet.

4.In Stolzenfels können die Besucher die "Rheinromantik" hautnah erleben. Entlang des Rheinufers auf der Höhe von Schloss Stolzenfels steigen von mehreren Zündstellen gleichzeitig Kometen auf. Zu Beginn werden Neuheiten aus dem nachhaltigeren Silvesterprogramm "Green Line" zu sehen sein. Premiumeffekte wie Palmen, Flimmerkometen folgen danach in schneller Schussfolge.

5. Es folgt ein bunter Pyrozauber in Lahnstein. Farbreiche Blumen erstrahlen in unterschiedlichen Größen entlang der Lahnmündung. Chinesische Blüteneffekte werden zum Teil von mehreren Stellen gleichzeitig gezündet und malen abwechslungsreiche Kompositionen an den nächtlichen Himmel. Ein Trommelfeuer aus bunten Blumen sorgt für ein furioses Finale.

6. Das Feuerwerk bei der Koblenzer Brauerei wird eine Komposition in Rot, Gold und Silber sein. Die Hausfarben der Koblenzer Brauerei spiegeln sich in den Feuerwerkseffekten wider. In schneller Schussfolge wird - vom Rheinufer vor der Brauerei - eine breite Palette von Feuerwerkskörpern eingesetzt.

7. Das Abschlussfeuerwerk von der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz besteht aus 55 Römischen Lichtern und Kometenrohren, 187 Single Shots, 134 Feuerwerks-Batterien und gut 1.150 Feuerwerks-Bomben. Zuschauer können sich auf besondere Effekte freuen - unter anderem werden steigende Kronen und Ghost Effekte zu sehen sein.

Unter dem Motto: "Klassiker am Rhein" gibt es zur Begleitung des großen Abschlussfeuerwerkes einen abwechslungsreichen Mix aus Rock- und Pop-Klassikern. In einem atemberaubenden, gigantischen dreiminütigen Finale werden nochmals viele pyrotechnische Highlights kombiniert. Das Feuerwerk endet in einem riesigen, intensiven Goldregen. Um das Himmelskunstwerk am Tag des Feuerwerkes umzusetzen, ist ein Team aus 25 Pyrotechnikern im Einsatz. Die Vorbereitungen dauern mindestens 4 Wochen, um alles zu programmieren sowie Musik und Feuerwerk aufeinander abzustimmen. Zusätzlich müssen die Pyrotechniker zwei Tage für den Aufbau auf dem Feuerwerk-Abbrand-Platz einrechnen.

"Unser Herz schlägt für Feuerwerk - es ist eine Kunstform mit Elementen, die Menschen seit Urzeiten faszinieren. Und es gibt nicht viele Jobs, bei denen man nach vollbrachter Leistung Applaus und Jubel bekommt", erklärt Herr Christoph Montag, Pyrotechniker bei NICO Europe GmbH. Vom einem der Schiffe aus sieht man sehr gut die mystische Spiegelung des Feuerwerks im Rhein. Die Feuerwerker von NICO sind Spezialisten für die Umsetzung von Feuerwerken am Wasser. Durch die Beleuchtung der Burgen und Schlösser entsteht eine atemberaubende Atmosphäre, die die geschichtsträchtigen Veranstaltungsorte perfekt in Szene setzt.

ÜBER NICO EUROPE

Die NICO Europe GmbH blickt auf über 100 Jahre Markterfahrung in der Feuerwerksbranche zurück und zählt zu den führenden Anbietern für Pyrotechnik in Deutschland. Das Geschäft besteht aus drei komplementären Säulen: dem Handel mit Silvester- und Großfeuerwerk sowie dem Inszenieren von Feuerwerken. Das Feuerwerker-Team der NICO Europe gestaltet und inszeniert seit Jahrzehnten Höhen-, Indoor- und Bühnenfeuerwerke sowie pyrotechnische Spezialeffekte auf höchstem Niveau - deutschlandweit und international. Dabei werden Farben und Formen perfekt miteinander arrangiert und auf musikalische Klänge abgestimmt. Das Team begeistert jedes Jahr Hunderttausende Zuschauer mit Inszenierungen, beispielsweise alljährlich bei dem japanischen Feuerwerk mit der Firma Hokuriku Kako in Düsseldorf, Rhein in Flammen mit dem Abschlussfeuerwerk in Koblenz sowie internationalen Festivals unter anderem auf den Philippinen sowie in China und Kanada.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nico-europe.com.

