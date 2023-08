Startseite KSK-Immobilien GmbH vermittelt 19 Eigentumswohnungen in Köln Pressetext verfasst von KSK-I am Fr, 2023-08-04 09:29. Die KSK-Immobilien GmbH, der Immobilienmakler der Kreissparkasse Köln, hat mit der Vermittlung von 19 Eigentumswohnungen in Köln begonnen. Bauträger ist die KölnGrund Haus- und Grundbesitz GmbH. Das Bauvorhaben im Mauritiusviertel bietet ein gut angebundenes, energieeffizientes Zuhause für Singles, Paare und kleine Familien. Es handelt sich hierbei um die Kernsanierung eines bestehenden Mehrfamilienhauses. Das Gebäude umfasst 19 Wohneinheiten mit jeweils 1-4 Zimmern und Wohnflächen von ca. 42 m² bis ca. 137 m². Auch als Kapitalanlage ist das Projekt attraktiv: Die Stadt Köln hat in den letzten Jahren steigende Bevölkerungszahlen verzeichnet. „Seit Jahren mangelt es in Köln an passendem Wohnraum, besonders in beliebten Veedeln wie dem Mauritiusviertel. Mit der Sanierung des bereits bestehenden Objekts wird schnell neuer und nachhaltiger Wohnraum geschaffen“, so Alexander Schlömer, Leiter Neubauimmobilien bei der KSK-Immobilien GmbH. Martin Müller, Immobilienberater und für den Vertrieb der Wohnungen zuständig, ergänzt: „Ältere Gebäude entsprechen oft kaum mehr den heutigen Anforderungen. Durch die Sanierung werden moderne und helle Räumlichkeiten geschaffen. Die barrierearmen Eigentumswohnungen sind ausgezeichnet an den ÖPNV angebunden und schaffen Unabhängigkeit.“ Das Mehrfamilienhaus wurde rundum kernsaniert und bis auf die Außenmauern zurückgebaut. Die Eigentumswohnungen profitieren von moderner Elektrik sowie einem neuen Dach. „Die kernsanierten Bestandswohnungen stehen einer Neubauimmobilie in puncto Komfort und Stil in nichts nach“, so Dogan Ipek, ebenfalls Immobilienberater bei der KSK-Immobilien GmbH. Zusätzlich sorgt ein Aufzug für Bequemlichkeit. Dreifach verglaste Kunststofffenster mit elektrischen Rollläden sind ebenfalls vorhanden. Das Projekt befindet sich bereits in der Bauphase und wird kurzfristig bezugsfähig. Anhang Größe Mauritiussteinweg_Straßenansicht_ Bildquelle KSK-Immobilien.jpg 102.17 KB Über KSK-I Komplettes Benutzerprofil betrachten