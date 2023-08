Startseite Der weltweit erste Geistheiler mit einer eigenen Comicreihe Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-08-04 07:51. Geistheiler Jesus Lopez, mit eigener Comicreihe, verbindet Geistheilung und Unterhaltung auf faszinierende Weise. Jesus Lopez, der europaweit tätige Geistheiler, hat eine aufregende neue Richtung eingeschlagen, um das Wissen und die Faszination der Geistheilung einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Als Wegbereiter und Pionier bringt er alle zwei Wochen eine bahnbrechende Comiccover-Reihe auf den Markt und etabliert sich damit als erster Geistheiler weltweit, der das Potenzial der visuellen Kunst nutzt, um das Thema Geistheilung zu erklären und die Menschen zu unterhalten. In einer Welt, in der Geistheiler hauptsächlich ihre Biografien veröffentlichen oder Fachbücher schreiben, sticht Jesus Lopez mit seiner Herangehensweise hervor. Er hat erkannt, dass Bilder eine universelle Sprache sprechen und es ermöglichen, komplexe Konzepte und energetische Heilmethoden auf eine zugängliche und fesselnde Weise zu vermitteln. Bereits 2015 organisierte er eine außergewöhnliche Vernissage mit dem Titel "Buddha trifft Jesus" in seinem Zentrum in Bergheim. Die Veranstaltung vereinte 108 beeindruckende Floating-Buddhas, die von der renommierten Künstlerin "Eneida Perez de Lücke" erschaffen wurden. Die Comiccover-Reihe von Jesus Lopez und die Vernissage "Buddha trifft Jesus" sind zwei Beispiele seiner bemerkenswerten Bemühungen, die Geistheilung auf innovative Weise zu fördern und gleichzeitig kulturelle Impulse zu setzen. Mit jeder Veröffentlichung eines neuen Comiccovers "The Healer Jesus Lopez", wird eine fesselnde Geschichte und gleichzeitig verschiedene Aspekte der Geistheilung präsentiert. Die kunstvoll gestalteten Cover ziehen den Betrachter sofort in ihren Bann und laden ein, in eine Welt einzutauchen, in der Energieheilung, spirituelle Transformation und die Kraft des Geistes im Mittelpunkt stehen. "Diese neue Initiative soll dazu beitragen, das Bewusstsein für die Geistheilung zu erhöhen und auch junge Leser erreichen. Geistheilung ist ein wundervolles Geschenk, das uns allen zur Verfügung steht. Die Kombination aus Kunst und Spiritualität soll die Türen zur spirituellen Heilung öffnen, um Menschen dazu anzuregen, ihre eigene innere Stärke zu entdecken und Ihre eigenen spirituellen Reisen anzutreten." erklärt Jesus Lopez. Die Comiccover-Reihe "The Healer Jesus Lopez" erscheint alle zwei Wochen kostenlos in seinem Blog. Jede Ausgabe ist weltweit verfügbar und die passenden Geschichten der Comics sind zusätzlich in englischer Sprache verfasst. Bisher gibt es noch keinen Verlag, der die Comics herausbringt. Geistheilungstage, Einzelsitzungen, Heilerausbildungen, Blogautor, Forschung, Comiccover und spirituellen Reisen von und mit Geistheiler Jesus Lopez. Firmenkontakt

Geistheiler Jesus Lopez

Jesus Lopez

Zievericher Mühle 8 A

50126 Bergheim

02271 5077894

https://www.geistheilungstag.de Pressekontakt

Veranstaltungen Lamonaca

Andrea Lamonaca

Auf dem Driesch 64

50129 Bergheim

0163 45 94 793

