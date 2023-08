Startseite Movella demonstriert auf der SIGGRAPH 2023 die Integration von Bewegungsaufnahmen mit Unity und Unreal Pressetext verfasst von connektar am Do, 2023-08-03 19:12. Movella wird auf der diesjährigen SIGGRAPH in Los Angeles die neuesten Workflows zur Bewegungserfassung für Game Engine-Technologie vorführen. Henderson, NV / Accesswire / 3. August 2023 / Movella Holdings Inc. (NASDAQ:MVLA) (Movella), ein führender Komplettanbieter von Sensoren, Software und Analysen, die die Digitalisierung von Bewegungen ermöglichen, wird seine Motion-Capture-Lösungen mit den führenden Game-Engines Unity und Unreal auf der SIGGRAPH 2023, die vom 6. bis 10. August im Los Angeles Convention Center stattfinde, präsentieren.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71548/08-03-23MovellatoShowc... Zugehöriges Bild Zusammen mit den Partnern Actor Capture, Facewear und Manus bringt Movella erstklassige Tools auf den Markt, darunter die Körper- und Fingerverfolgung in Echtzeit, mit der Filmemacher, Spieleentwickler und Content-Ersteller ihre Animations-Workflows optimieren und auf der globalen Bühne wettbewerbsfähig sein können.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71548/08-03-23MovellatoShowc... Zugehöriges Bild Von Hollywood-Filmen wie Lyle, Lyle, Crocodile oder Blockbuster-Videospiel-Franchises wie God of War: Ragnarok, bis zu sich entwickelnden Unternehmen wie die 3rd World Studios in Pakistan - Movella ist die technologische Kraft hinter großen Ambitionen im Bereich der Bewegungserfassung. Indem die Xsens-Technologie von Movella die Grenzen des Möglichen überschreitet und gleichzeitig ein kostengünstiges Preismodell bietet, rücken Animationen für neue Spieler in den Bereich des Möglichen. Schauspieler und Animatoren sind seit über einem Jahrhundert zentraler Bestandteil des Filmgestaltungsprozesses, so Dale Pistilli, VP Marketing bei Movella. Unsere Lösungen ermöglichen es Produktionsunternehmen und Kreativen, schnell saubere Animationen zu erstellen, sodass Post-Produktionsstudios sich auf das konzentrieren können, was sie am besten können: Die Erstellung legendärer CGI. Unsere Technologie ist sowohl mit Unity als auch mit Unreal Engine vollständig kompatibel, sodass sie unabhängig von der verwendeten Pipeline eine effiziente Möglichkeit bietet, Bewegungsdaten zu integrieren. Der Schlüssel für eine gut funktionierende Bewegungserfassung sind saubere Daten, die nur von einem robusten Satz von Sensoren und Software stammen können, die bis an ihre Grenzen getestet wurden. Es ist auch wichtig, die Einstiegshürde mit einem Modell mit niedrigen Investitionskosten niedrig zu halten, sodass eine langfristige Rendite der Anlagen ermöglicht wird. Besuchen Sie Movella auf der SIGGRAPH an Stand 645 in der West Hall, um nahtlose Produktionsabläufe zu entdecken und die praktischen Einsatzmöglichkeiten der Bewegungserfassungslösungen der Xsens-Reihe zu entdecken. Mehr erfahren und dem Show Planner eine Demo hinzufügen. - siggraph23.mapyourshow.com/8_0/exhibitor/exhibitor-details.cfm?exhid=1110

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71548/08-03-23MovellatoShowc... Zugehöriges Video - www.youtube.com/watch?v=3ysySHJrEgs //ENDE Medienkontakte Amitabh Sharan

T +310-481-1800 Über Movella Holdings Inc. Movella ist ein führender Komplettanbieter von Sensoren, Software und Analysen, die die Digitalisierung von Bewegungen ermöglichen. Movella bedient die Unterhaltungs-, Gesundheits- und Sportmärkte sowie Automations- und Mobilitätsmärkte. Unsere Innovationen ermöglichen Kunden, den Wert der Bewegung zu nutzen, indem sie Daten in aussagekräftige und verwertbare Erkenntnisse umwandeln. In Zusammenarbeit mit weltweit führenden Marken wie Electronic Arts, EPIC Games, 20th Century Studios, Netflix, Toyota, Siemens und mehr als 500 Sportorganisationen schafft Movella außergewöhnliche Ergebnisse, die die Menschheit voranbringen. Weitere Informationen finden Sie unter www.movella.com . Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Movella Holdings Inc.

