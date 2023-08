Startseite Schlager-Ballnacht im Radio mit Andy Meergans Pressetext verfasst von Sperbys Musikpl... am Do, 2023-08-03 13:41. Freitag, 4. August/ Mediatop Radio Greifswald (23.00 – 04.00 Uhr)

Es wird eine wunderbare Radiosendung, die Redakteur und Radiomoderator Andy Meergans an diesem Abend für seine Zuhörer vorbereitet hat.

Bei Mediatop Radio Greifswald läuft die erste Schlager-Ballnacht über den Äther per UKW und Live-Stream. Zusammen mit Moderationskollege Jens Rückheim (Alex Berlin radio) und der Berliner Sängerin Maria Madalena präsentiert der quirlige Radio-Entertainer jede Menge flotte Schlager, zum Feiern und Mittanzen. Es wird die Sommer-Schlagerparty des Jahres im radio. Die Zuschauer können hier tanzbaren Schlager hören und zuhause kräftig abtanzen. Deshalb heißt es ja Schlager-Ballnacht.

Mediatop Radio und Andy Meergans laden herzlich ein!

Live-Stream: www.radio98eins.de

