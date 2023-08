Startseite Du gehörst zu mir - der neue Partysong von Oliver Schmidl Pressetext verfasst von connektar am Do, 2023-08-03 12:41. Das erste Lied von mehreren Produktionen Der neue Song des Künstlers Oliver Schmidl "Du gehörst zu mir" ist Schlagerparty pur, absolut kompromisslos. Ein Titel der Schlagerherzen höher schlagen lässt.

"Du gehörst zu mir" entsprang der Idee, noch bevor es die künstliche Intelligenz tut, alles in einen Song zu stecken, was zu einer perfekten Schlagerparty gehört. Eine Symbiose, zwischen herzerwärmenden Text, Offbeat-Groove und eingängiger Melodie. Dies vorliegend gepaart mit der markant kräftigen Stimme von Oliver Schmidl.

Oliver Schmidl ist ein vielfach preisgekrönter Sänger und Gitarrist aus dem bayerischen Regensburg. Neben Auszeichnungen wie "Bester Schlager-Sänger, Bester Soul-Sänger, Bester Pop Sänger (Deutscher Pop & Rock Preis 2019, 2020, 2022) wurde ihm etwa auch der DEUTSCHE SINGER PREIS 2022 verliehen.

Mit seiner Debüt-EP "Eitel" gelang ihm 2020 der Schritt in die Charts. Ein Song der mittlerweile über 350.000-mal gestreamt wurde.

Der Künstler, der jeden seiner Songs selber schreibt, sieht sich in keiner Genre-Schublade sitzen. Er macht schlicht die Musik, die ihm selbst gefällt. Für Oliver Schmidl ist jeder seiner Songs letztlich Rock & Roll. Der Titel "Du gehörst zu mir" ist auf allen gängigen Downloadportalen zu erwerben. Veröffentlichungsdatum: 04.08.2023

Label: recordjet LC 24625

Produziert: 2023 record & more

Komponist & Textdichter: Oliver Schmidl

ISRC: DEZC62355040

GTIN/EAN/UPC: 4099885607936

Mehr Infos über Oliver Schmidl gibt es im Internet unter www.oliver-schmidl.de

Quelle: Büro Oliver Schmidl Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de Promotion- und Presseagentur: Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 - 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: www.sperbys-musikplantage.de Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik die in andere Sprachen gesungen wird. Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die folgenden Samstage wird die Show dann wiederholt. Pressekontakt: Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten