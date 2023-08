Startseite Semptec Urban Survival Technology Dual-Teleskop-LED-Campinglampe Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-08-03 10:23. Lässt sich leicht zusammenklappen und einfach im Rucksack verstauen - Ganz nach Bedarf: Rundum-Beleuchtung oder gezielter Spot

- 2 Helligkeitsstufen: 15 und 65 Lumen

- Ausklappbare Teleskopleuchte

- Kurbel mit Klapp-Griff für komplett autarke Stromerzeugung per Hand

- USB-Notlade-Funktion beim Kurbeln: Notstrom für Smartphone & Co. Jederzeit eigenen Strom erzeugen: Per ausklappbarer Handkurbel produziert man mit der Dynamo

Campingleuchte (https://www.pearl.de/mtrkw-8066-dynamo-campingleuchten.shtml) von Semptec Urban Survival Technology (https://www.pearl.de/ar-2-64.shtml) in nur einer Minute kinderleicht Strom für bis zu

11 Minuten Licht. So lädt man selbst ohne Sonne den Akku auf! Notlade-Funktion: Den Akku des Mobilgeräte lädt man beim Kurbeln einfach per Ladekabel am USB-Anschluss

wieder nach. Ideal beim Camping: Dank 360°-Beleuchtung und Aufhänge-Bügel wird die Laterne auch zur praktischen

Deckenbeleuchtung im Zelt oder Wohnwagen. - Wiederaufladbare Kurbellaterne

- Ideal beim Camping, Wandern & Co.

- 360°-Beleuchtung oder gezielter Spot auswählbar

- Mit 2 Helligkeitsstufen: 15 Lumen (Eco-Stufe) und 65 Lumen (Helle Stufe)

- Ausklappbare Teleskopleuchte

- Dynamo-Kurbel mit Klapp-Griff für komplett autarke Stromerzeugung per Hand

- USB-Notlade-Funktion für Smartphone & Co.: 5 V / 300 mA (nur beim Kurbeln)

- Ein/Aus-Schalter

- Aufhängehaken zum Befestigen z.B. an einer Zeltdecke

- Leuchtdauer: bis zu 4 Stunden (Eco-Stufe) / bis zu 40 Minuten (Helle Stufe)

- Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 300 mAh, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen) oder per Handkurbel

- Maße zusammengefaltet (Ø x H): 8,4 x 5 cm, Gewicht: 168 g

- Dual-Teleskop-LED-Leuchte inklusive USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107411653 Preis: 16,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7399-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7399-3342.shtml Auch als 2er-Set erhältlich:

Semptec Urban Survival Technology 2er-Set Dual-Teleskop-LED-Campinglampe mit Dynamo-

Handkurbel, 65 Lumen

Preis: 29,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7400-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7400-3342.shtml Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/iZyQ6rwz8GbE7K6 PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

