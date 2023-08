Startseite Ideal Standard Alu+ Kollektion Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-08-03 07:06. Eleganz und Funktionalität in neuem Gewand Ideal Standard, einer der führenden Hersteller von hochwertigen Sanitärprodukten, freut sich, die Einführung seiner neuesten Kollektion, Alu+, bekannt zu geben. Mit einem innovativen Design, das Eleganz und Funktionalität vereint, setzt Alu+ neue Maßstäbe für moderne Badezimmerausstattung. Die Ideal Standard Alu+ Serie wurde mit einem Fokus auf zeitgemäßes Design und langlebige Qualität entwickelt. Die Serie besticht durch ihre klaren Linien und die Verwendung hochwertiger Materialien. Das Herzstück der Kollektion ist die Integration von Aluminiumelementen, die nicht nur eine edle Optik bieten, sondern auch für eine verbesserte Stabilität und Haltbarkeit sorgen. Die Alu+ Kollektion vereint nicht nur ästhetische Aspekte, sondern überzeugt auch mit nützlichen, praktischen Features wie integrierten Ablagefächern und passenden Kosmetikstangen. Darüber hinaus zeichnet sich die Serie durch ihre umweltfreundlichen Eigenschaften aus. Sie ist zu 100 % frei von Chrom, Blei und Nickel und besteht aus hochwertigem, recyclebarem Aluminium, von dem beeindruckende 84 % aus recyceltem Material stammen. Ein weiteres Highlight ist die perfekte Harmonie der Duschsysteme mit den Cerafine O Waschtisch- und Bidetarmaturen (https://www.skybad.de/catalogsearch/result/?q=cerafine+o), die in denselben Farben und im gleichen Stil kombiniert werden können. Ideal Standard ist seit langem bekannt für seine hochwertigen und innovativen Sanitärprodukte und hat mit der Alu+ Kollektion erneut bewiesen, dass das Unternehmen bestrebt ist, die Erwartungen seiner Kunden zu übertreffen. Die Ideal Standard Alu+ Serie (https://www.skybad.de/h/ideal-standard/brauseprogramm/alu.html) ist ab sofort bei skybad.de - dem Onlineshop für Wohlfühlbäder erhältlich. Skybad.de ist der Sanitär Onlineshop Ihres Vertrauens. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihr Traumbadezimmer benötigen: Von Badewannen, Duschwannen, Duschsystemen sowie Badarmaturen bis hin zu Badmöbeln, WCs und Spiegelschränken führt Skybad ausschließlich Sanitärprodukte von renommierten Markenherstellern.

