Silber - volatil, aber mit viel Potenzial

Silber orientiert sich deutlich am Goldpreis. Dies zeigt, dass Silber bei einem steigenden Goldpreis stark nach oben gehen kann.

Charttechniker sehen beim Silber ein Kaufsignal oberhalb 25,10 US-Dollar je Feinunze. Beim letzten Goldpreisanstieg hat sich der Silberpreis auch deutlich nach oben bewegt, Gold sogar übertroffen. Beide Edelmetalle reagieren auf die Erwartungen, dass die Fed ihren Straffungszyklus beendet hat, vielleicht endgültig. Dafür sprechen schwächere Inflationsdaten aus den USA. Dies Daten wirken sich positiv auf den Silberpreis aus. Zudem zeigen sich die Wirtschaftsdaten von einer robusten Seite. Was den Silberpreis auf jeden Fall antreiben wird, ist der globale Wandel zu mehr grüner Energie.

So will zum Beispiel das US-Energieministerium Milliarden von US-Dollar ausgeben, um die heimische Produktion im Solarstrombereich anzutreiben. Dies zieht eine Industrienachfrage nach Silber nach sich, die sich als äußerst robust erweisen könnte. Schließlich wuchs die Solarkapazität im vergangenen Jahr in den USA um 18,5 und in Europa um 19,8 Prozent an. Der Solarsektor ist nun mal der Bereich, in dem der Silberbedarf am schnellsten wächst.

Preislich wäre ein Aufwärtstrend beim Silberpreis vor allem dann auszumachen, wenn die Unze Silber über 26,15 US-Dollar steigen würde, so die Charttechniker. Übrigens kam das meiste Silber im letzten Jahr mit Abstand aus Mexiko, gefolgt von China, Peru und Chile. Weltweit wurden im Jahr 2022 zirka 26.000 Tonnen Silber gefördert. Auf Silber in Mexiko haben beispielsweise MAG Silver und Chesapeake Gold den Blick gerichtet.

Das Flaggschiffprojekt Metates von Chesapeake Gold - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/chesapeake-gol... - in Durango enthält Gold, Silber und Zink.

MAG Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mag-silver-cor... - ist am Juanicipio-Projekt beteiligt, die kommerzielle Produktion ist gerade angelaufen. Daneben besitzt MAG Silver noch Beteiligungen an weiteren Projekten in den USA und Kanada.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

