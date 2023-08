Piedmont Lithium meldet erste kommerzielle Auslieferungen von North American Lithium

Kundenlieferungen im 3. Quartal werden für Piedmont Lithium Umsatz und Cashflow für 2023 generieren

- Erste Auslieferung von 20.500 metrischen Tonnen Spodumenkonzentrat durch North American Lithium verließ den Hafen von Quebec City am 1. August 2023

- Piedmont erwartet, im zweiten Halbjahr 2023 ungefähr 56.500 metrische Tonnen im Rahmen der Joint-Venture-Abnahmevereinbarung auszuliefern, darunter auch die ersten Tonnen im Rahmen des langfristigen Lieferabkommens mit LG Chem

BELMONT, North Carolina, USA, 2. August 2023 / IRW-Press / - Piedmont Lithium (Piedmont oder das Unternehmen) (Nasdaq: PLL; ASX: PLL) hat heute die erste kommerzielle Auslieferung von Spodumenkonzentrat (SC) bekannt gegeben, das von North American Lithium (NAL) produziert wurde. NAL befindet sich zu 100 % im Besitz von Sayona Quebec, einem Joint Venture (das JV) zwischen Piedmont (25%) und Sayona Mining (ASX: SYA) (75%). NAL hat die erste Lieferung von 20.500 metrischen Tonnen Spodumenkonzentrat über ein Handelsunternehmen an internationale Parteien vorgenommen.

Piedmont hält eine Beteiligung in Höhe von 12% an Sayona Mining und hat mit dem Joint-Venture eine Abnahmevereinbarung (die Abnahmevereinbarung) abgeschlossen, die den Erwerb des größeren Wertes von 113.000 Tonnen pro Jahr oder 50% der SC-Produktion zu einem Höchstpreis von 900 $ pro Tonne (SC-6,0%) auf der Basis der gesamten Lebensdauer der Mine vorsieht. Da 2023 das Anlaufjahr für NAL ist, haben die Beteiligten vereinbart, dass die Zuteilung an Piedmont dieses Jahr die jeweils größere Menge von 56.500 metrischen Tonnen oder 50% der SC-Produktion von 2023 betragen wird. Die Verkäufe aus dem JV an seine Kunden sollen die Betriebsausgaben des JV decken, während die Verkäufe im Rahmen der Abnahmevereinbarung von Piedmont zur Finanzierung der umfassenderen strategischen Pläne des Unternehmens, einschließlich der Erschließung unserer Projekte in Tennessee, Ghana und North Carolina, vorgesehen sind.

Im Anschluss an diese erste Auslieferung durch das JV werden die nächsten beiden Lieferungen gemäß der Vereinbarung der Beteiligten an Kunden von Piedmont über die Abnahmevereinbarung erfolgen. Piedmont geht davon aus, im August 2023 15.000 metrische Tonnen an ein großes internationales Handelsunternehmen zu liefern. Diese Tonnen wurden bereits produziert und am Hafen gelagert. Weitere 15.000 metrische Tonnen sind für eine Verschiffung im September/Oktober an LG Chem geplant - als erster Teil der vierjährigen Vereinbarung über 200.000 metrische Tonnen, die im Februar 2023 bekannt gegeben wurde.

Keith Phillips, President und CEO von Piedmont, erklärte, die erste Reihe von Auslieferungen markierte eine ausschlaggebende Zeit für das Unternehmen, während es weiter von einem Erschließungsunternehmen zu einem Lithiumproduzenten übergeht. In den letzten sieben Jahren hat sich Piedmont Lithium auf die Erschließung einer Versorgung mit wesentlichen Lithiumressourcen konzentriert, und jetzt, wo wir sehen, dass unsere Pläne verwirklicht werden, sind wir begeistert, mit der Generierung von Umsatz und Cashflow zu beginnen, so Phillips. Unsere Produkte werden unseren Kunden dabei helfen, die Anforderungen des Inflation Reduction Act zu erfüllen, sowie im Gegenzug die wachsenden Ansprüche der US-Lieferketten für Elektrofahrzeuge und Batterien.

(Fotos unten)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71510/Piedmont_020823_DEPRco...

Bild 1: AAL Moon in Vorbereitung auf die Ladung mit dem ersten Spodumenkonzentrat aus NAL

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71510/Piedmont_020823_DEPRco...

Bild 2: Das erste Spodumenkonzentrat aus NAL wird auf AAL Moon geladen

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Erin Sanders

SVP, Corporate Communications & Investor Relations

T: +1 704 575 2549

E: esanders@piedmontlithium.com

Christian Healy/Jeff Siegel

Medienanfragen

E: Christian@dlpr.com

E: Jeff@dlpr.com

Über Piedmont Lithium Inc.

Piedmont Lithium (Nasdaq:PLL; ASX:PLL) konzentriert sich auf den Aufbau eines erstklassigen ganzheitlichen Multi-Asset-Lithiumunternehmens in den Vereinigten Staaten, das sich für den Übergang zu einer emissionsfreien Welt und die Schaffung einer sauberen Energiewirtschaft in Nordamerika einsetzt. Unser Ziel ist es, einer der größten Lithiumhydroxidproduzenten in Nordamerika zu werden, indem wir Spodumenkonzentrat aus Anlagen verarbeiten, an denen wir eine wirtschaftliche Beteiligung halten. Zu unseren Projekten gehören unsere Projekte Carolina Lithium und Tennessee Lithium in den Vereinigten Staaten sowie Partnerschaften in Quebec mit Sayona Mining (ASX:SYA) und in Ghana mit Atlantic Lithium (AIM:ALL; ASX: A11). Dank dieses geografisch diversifizierten Betriebs sind wir in der Lage, Amerika bei seinem Wandel hin zur Energieunabhängigkeit und Elektrifizierung in den Bereichen Verkehr und Energiespeicher maßgeblich unterstützen zu können. Für weitere Informationen folgen Sie uns auf Twitter @PiedmontLithium und besuchen Sie bitte www.piedmontlithium.com .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Australiens, einschließlich Aussagen zu den Explorations-, Erschließungs-, Bauaktivitäten und Produktion von Sayona Mining, Atlantic Lithium und Piedmont, zu den aktuellen Plänen für die Mineralien- und chemischen Verarbeitungsprojekte von Piedmont, zu Piedmonts potenziellem Erwerb einer Beteiligung an Ewoyaa und zur Strategie. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit beträchtlichen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Risikofaktoren verbunden, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen und die dazu führen können, dass der tatsächliche Zeitpunkt von Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften sowie andere Faktoren wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Risikofaktoren gehören unter anderem: (i) dass Piedmont, Sayona Mining oder Atlantic Lithium nicht in der Lage sein werden, Mineralvorkommen kommerziell abzubauen (ii) dass die Konzessionsgebiete von Piedmont, Sayona Mining oder Atlantic Lithium möglicherweise nicht die erwarteten Reserven enthalten, (iii) Risiken und Gefahren, die dem Bergbaugeschäft innewohnen (einschließlich der Risiken, die mit der Erkundung, der Entwicklung, dem Bau und dem operativen Betrieb von Bergbauprojekten verbunden sind, Umweltgefahren, Industrieunfälle, Wetterbedingungen oder geologische Bedingungen), (iv) die Ungewissheit darüber, ob Piedmont in der Lage ist, das für die Durchführung seines Geschäftsplans erforderliche Kapital zu beschaffen, (v) die Fähigkeit von Piedmont, das erforderliche Personal einzustellen und zu halten, (vi) Änderungen der Marktpreise für Lithium und Lithiumprodukte, (vii) technologische Änderungen oder die Entwicklung von Ersatzprodukten, (viii) die mit Explorations-, Erschließungs- und Produktionstätigkeiten innewohnenden Unwägbarkeiten, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen, (viii) die Ungewissheiten, die mit Explorations-, Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten verbunden sind, einschließlich der Risiken in Bezug auf Genehmigungen, Gebietsabgrenzungen und behördliche Verzögerungen im Zusammenhang mit unseren Projekten sowie den Projekten von unseren Partnern in Quebec und Ghana, (ix) die Ungewissheiten, die der Schätzung von Lithiumressourcen innewohnen, (x) die Risiken in Bezug auf den Wettbewerb, (xi) die Risiken in Bezug auf die Informationen, Daten und Prognosen im Zusammenhang mit Sayona Mining oder Atlantic Lithium, (xii) das Auftreten und die Ergebnisse von Klagen, Rechtsstreitigkeiten und behördlichen Maßnahmen, Untersuchungen und Verfahren, (xiii) Risiken in Bezug auf unsere Fähigkeit, Rentabilität zu erzielen, Produkte im Rahmen von Liefervereinbarungen zu günstigen Bedingungen abzuschließen und zu liefern, die Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel für die Entwicklung und den Bau unserer Projekte zu erhalten, seine Fähigkeit, die behördlichen Vorschriften einzuhalten, und unsere Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten, und (xiv) andere Ungewissheiten und Risikofaktoren, die in den von Zeit zu Zeit bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) und der Australian Securities Exchange dargelegt sind, einschließlich der jüngsten Einreichungen von Piedmont bei der SEC. Die zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemeldung, und die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen und Errungenschaften können erheblich von den in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Piedmont lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Darüber hinaus ist Piedmont nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf Piedmont, seine finanziellen oder operativen Ergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Piedmont Lithium Limited

Ian Middlemas

Level 9, BGC Centre

6000 Perth, WA

Australien

email : info@piedmontlithium.com

Pressekontakt:

Piedmont Lithium Limited

Ian Middlemas

Level 9, BGC Centre

6000 Perth, WA

email : info@piedmontlithium.com