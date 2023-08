Startseite Balluff erhält Bosch Global Supplier Award für Spitzenleistung Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-08-02 15:35. Die Balluff GmbH zählt zu den weltweit besten Lieferanten von Bosch und erhielt dazu vom Technologie- und Dienstleistungsunternehmen die Auszeichnung "Bosch Global Supplier Award" in der Kategorie: "Indirekter Einkauf und Dienstleistungen". Der Sensor- und Automatisierungsspezialist wurde gemeinsam mit nur 45 Lieferanten aus 11 Ländern unter rund 35 000 Lieferanten ausgewählt und prämiert. Die Bosch-Gruppe würdigt damit zum 18. Mal überdurchschnittliche Leistungen seiner Lieferanten bei der Herstellung oder Lieferung von Rohmaterial, Produkten oder Dienstleistungen - insbesondere hinsichtlich Qualität, Kosten, Nachhaltigkeit und Innovationen. "Als Sales-Team bei Balluff sind wir stolz darauf, mit dem "Bosch Global Supplier Award" ausgezeichnet zu werden. Diese Anerkennung bestätigt unser Engagement für herausragende Leistungen und unterstreicht unsere Position als Spitzenlieferant von Bosch weltweit. Es ist unser oberstes Ziel, unsere Kunden tagtäglich mit qualitativ hochwertigen Produkten und Dienstleistungen zu unterstützen. Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung für unsere Arbeit und treibt uns an, noch besser zu werden. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Bosch und die Möglichkeit, gemeinsam weiter zu wachsen", sagt Dieter Binnig, Global Key Account Manager bei Balluff. Langfristige Partnerschaft: Gemeinsame Erfolge in Entwicklung, Innovation und Nachhaltigkeit Balluff zählt für Bosch zu den Zulieferunternehmen, die zugleich Entwicklungs- und Innovationspartner sind und so zur Wettbewerbsfähigkeit sowie den Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens beitragen. Durch die enge Zusammenarbeit hat Balluff frühzeitig an Strategien und Entwicklungsprojekten von Bosch teil und kann so aktuelle Anforderungen schnell und zielgerichtet umsetzen sowie mit dem Anspruch "Innovating automation" auch zukünftige Bedürfnisse passgenau bedienen. Dr. Arne Flemming, Leiter Supply Chain Management bei Bosch, zum Bosch Global Supplier Award 2023: "Unsere Preisträger überzeugten durch Spitzenleistung. Insbesondere in Sachen Qualität, Kosten und Nachhaltigkeit zählen sie für uns zu den Besten der Besten". Die besten seiner weltweiten Zulieferunternehmen zeichnet Bosch alle zwei Jahre mit einem "Bosch Global Supplier Award" aus. Das Technologie- und Dienstleistungsunternehmen vergibt die Auszeichnung für überdurchschnittliche Leistungen seiner Lieferanten. Die Prämierung erfolgt auf Basis verschiedener Kriterien in den Kategorien indirekter Einkauf und Dienstleistungen sowie Rohmaterial und Komponenten. Bereits seit 1987 prämiert Bosch die Spitzenleistung seiner Zulieferunternehmen mit der in Branchenkreisen anerkannten Auszeichnung. 1921 in Neuhausen a. d. F. gegründet, steht Balluff mit seinen 3900 Mitarbeitern weltweit für innovative Technik, Qualität und branchenüber-greifende Erfahrung in der industriellen Automation. Als führender Sen-sor- und Automatisierungsspezialist bietet das Familienunternehmen in vierter Generation ein umfassendes Portfolio hochwertiger Sensor-, Identifikations-, Netzwerk- und Softwarelösungen an.

Im Jahr 2022 verzeichnete die Balluff Gruppe einen Umsatz von rund 567 Mio. Euro. Neben dem zentralen Firmensitz in Neuhausen a. d. F. verfügt Balluff rund um den Globus über Vertriebs-, Produktions- und Entwicklungsstandorte und ist mit 38 Tochtergesellschaften und weiteren Vertretungen in 61 Ländern aufgestellt. Dies garantiert den Kunden eine schnelle weltweite Verfügbarkeit der Produkte und eine hohe Beratungs- und Servicequalität direkt vor Ort. Firmenkontakt

