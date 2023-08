Startseite 10KxEPR Content-Powerhouse Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-08-02 12:21. EPR Advisors + ZEHNTAUSENDGRAD unter einem Dach - One-Roof-Strategie

- Mehrwert für Kunden: integrierte Kommunikationsstrategien

- Nachhaltige Positionierung für die Zukunft Augsburg, 1. August 2023. Die Augsburger PR-Agentur EPR Advisors ist jetzt unter einem Dach mit ZEHNTAUSENDGRAD. Damit stellen die beiden Geschäftsführer Cornelie Elsässer und Severin Mitterwald die Weichen für eine erfolgreiche Positionierung beider Marken. Zukünftig wird es eine gezielte Bündelung der Expertisen Consulting und Unternehmenskommunikation in den Bereichen Text-, Video- und Audioformaten geben. Das 10KxEPR Content-Powerhouse fokussiert sich auf die ganzheitliche Beratung im Bereich strategischer 360°-Kommunikation - intern und extern. "Im Ergebnis liefern wir Konzepte inklusive Content im Bereich Text, digitale Video-, Bild- und Audioformate für die Bedürfnisse unserer Kunden", sagt Cornelie Elsässer, Gründerin von EPR Advisors.

"Aktuell sind die Themen unserer regionalen, nationalen und internationalen Kunden vor allem im Bereich Employer Branding angesiedelt. Wir entwickeln passgenaue strategische Konzepte und den Content, um einen echten Mehrwert zu erzeugen", ergänzt ZEHNTAUSENDGRAD Gründer Severin Mitterwald. One-Roof - One-Voice Elsässer und Mitterwald bündeln die beiden Marken unter dem Dach der 10K EPR Holding GmbH, um die strategische Partnerschaft in eine noch erfolgreichere Zukunft zu führen. "Unternehmen müssen sich auf einen Partner verlassen können, der Inhalte in die richtigen Formate bringt und weiß, wo deren Kunden und Stakeholder sich informieren und wie diese optimal angesprochen werden", so Cornelie Elsässer.

Die beiden Agenturen eint der Anspruch, Kommunikation neu und weiter zu denken und Unternehmen in ihrer Kommunikation nachhaltig in die digitale Zukunft zu begleiten. Über das 10KxEPR CONTENT-POWERHOUSE

Wir sind eines der führenden Unternehmen für strategische Unternehmenskommunikation und Videokommunikation in der Region. Als Sparringspartner stehen wir mit den beiden Marken EPR Advisors und ZEHNTAUSENDGRAD für ganzheitliche Kommunikation. Wir betreuen von unserem Sitz in Augsburg aus regionale, nationale und internationale Kunden, vorwiegend aus dem Mittelstand. Unser Portfolio beinhaltet Kommunikations-beratung, Public Relations, Videoproduktionen, Social Media, Corporate Communications sowie Krisen und Change-PR. Kontakt

EPR Advisors

Cornelie Elsässer

Max-Josef-Metzger-Straße 1

D-86157 Augsburg

+49 821 45087910

www.epr-advisors.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten