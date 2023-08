Startseite Rosenstein & Söhne 2in1-Akku-Milchaufschäumer & Quirl Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-08-02 09:05. Fluffigen Milchschaum, Shakes etc. schnell und einfach selbst zubereiten - Ideal für Milchkaffee, Cappuccino, Latte Macchiato & Co.

- Einfach per USB ladbar Milchschaum wie vom Barista: Mit dem Schäumer-Aufsatz gelingt die Zubereitung von fluffig-leckerem

Milchschaum einfach und schnell. Ideal auch für Hobbybäcker: Der Quirl-Aufsatz eignet sich hervorragend, um ohne viel Kraftaufwand Eier

und Sahne zu schlagen. Oder man verwendet ihn auch zum Verrühren von Babybrei und Eiweiß-Shakes

sowie zum Quirlen von Teig. Schnell saubere Aufsätze: Nach dem Gebrauch legt man die Aufsätze des 2in1-Akku-Milchaufschäumer und

Quirl (https://www.pearl.de/mtrkw-12238-2in1-akku-milchaufschaeumer-und-quirl.s...) von Rosenstein & Söhne (https://www.pearl.de/ar-2-58.shtml) in die Spülmaschine. So sind sie rasch für den nächsten Einsatz wieder sauber. - Hand-Milchaufschäumer mit Akku und 2 Aufsätzen

- Schäumer-Aufsatz fluffig-leckeren Milchschaum in Sekunden: ideal für Cappuccino, Latte Macchiato,

heiße Schokolade u.v.m.

- Quirl-Aufsatz zum Schlagen von Eiern und mehr

- 3 Geschwindigkeits-Stufen einstellbar

- Einfach zu reinigen: Aufsätze sind spülmaschinenfest

- Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 1.200 mAh für bis zu 4 Stunden Laufzeit, lädt per USB

(Netzteil bitte dazu bestellen)

- Durchmesser Schäumer-Aufsatz: 38 mm, Quirl-Aufsatz: 25 mm

- Maße (L x Ø): 300 x 30 mm, Gewicht: 130 g

- Akku-Milchaufschäumer inklusive 2 Aufsätzen, USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107412384 Preis: 12,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6411-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX6411-3002.shtml Auch als 2er-Set erhältlich:

Rosenstein & Söhne 2er-Set 2in1-Akku-Milchaufschäumer & Quirl, 3 Geschwindigkeiten

Preis: 22,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6433-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX6433-3002.shtml Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/cwqjmekSyXnxGr3 PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

