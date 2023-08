Startseite Kandima Maldives: "Es kommt ein Lunch geschwommen" Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-08-02 09:01. Das unkonventionelle, erschwingliche Lifestyle Resort Kandima serviert einen "Floating Lunch" rein mit maledivischen Spezialitäten! Ein "Floating Lunch" ist keine ganz neue Idee, aber das Kandima Maldives setzt bei seinem Floating Lunch als einziges Resort der Malediven auf regionale Produkte und rein traditionelle maledivische Gerichte wie Roshi, Mas Huni, Thunfischkoteletts… Von Nachbarländern wie Sri Lanka und Indien geprägt, ist die maledivische Küche eine reichhaltige Zusammenstellung von angenehmen Aromen und kräftigen Gewürzen. Kokosnussmilch/-öl, Lime, Curry, Reis und vor allem Thunfisch sind die Zutaten, ohne die es unmöglich ist, eine authentische Speise vorzubereiten. Ganz viel Fokus liegt dabei auf Fisch & Meeresfrüchten. Historisch gesehen war Fleisch auf Malediven immer selten zu finden, dazu auch noch teuer, im Gegensatz zu der reichen Fauna des Indischen Ozeans, von dem die Insel umgeben ist. Kandima Maldives: Dieses erschwingliche Lifestyle Resort punktet durch seine Unkonventionalität und interpretiert die Lebensstile seiner Gäste neu und überraschend. Das drei Kilometer lange Resort ist ein Ort mit einer authentischen maledivischen Seele, daher setzt das Resort auch bei der Kulinarik auf regionale Köstlichkeiten. Gleich in 10 Restaurants und Bars wird beste kulinarische Vielfalt geboten, wobei viele der Gemüse, Kräuter usw. lokal angebaut werden. Hier geht es um echte Gastfreundschaft mit persönlicher Note und innovative Lösungen, die sich modernster Technik bedienen. Kandima Maldives ist Teil der Hospitality-Gruppe Pulse Hotels & Resorts und richtet sich an Gäste jeden Alters: Familien, Paare, Freundesgruppen und Hochzeitsreisende. Egal ob man Entspannung, das reine Wasser- und Inselabenteuer, Wellness, Fitness oder einfach nur Familienzeit sucht, dieses Strandresort mit 264 Studios und Wasser- sowie Strandvillen bietet für jeden etwas. Mit einem der längsten Außenpools der Malediven, Fußball-, Tennis- und Volleyballplätzen, einer Kletterwand, Gym, Aquaholics Watersport und Tauchzentrum, dem Kula Art Studio und vielem mehr, ist das Aktivitätenangebot vielfältig. Über Kandima Maldives

Dieses erschwingliche Lifestyle Resort punktet durch seine Unkonventionalität und interpretiert die Lebensstile seiner Gäste neu und überraschend. Das Team vom Kandima Maldives ist professionell, verwurzelt, verantwortungsbewusst und doch spielerisch kreativ. Das drei Kilometer lange Resort ist ein Ort mit einer authentischen maledivischen Seele. Hier geht es um echte Gastfreundschaft mit persönlicher Note und innovative Lösungen, die sich modernster Technik bedienen. Kandima Maldives ist Teil der Hospitality-Gruppe Pulse Hotels & Resorts und richtet sich an Gäste jeden Alters: Familien, Paare, Freundesgruppen und Hochzeitsreisende. Egal ob man Entspannung, das reine Wasser- und Inselabenteuer, Wellness, Fitness oder einfach nur Familienzeit sucht, dieses Strandresort mit 10 Restaurants und Bars und 264 Studios und Wasser- sowie Strandvillen bietet für jeden etwas. Mit einem der längsten Außenpools der Malediven, Fußball-, Tennis- und Volleyballplätzen, einer Kletterwand, Gym, Aquaholics Watersport und Tauchzentrum, dem Kula Art Studio und vielem mehr, ist das Aktivitätenangebot vielfältig. Über Pulse Hotels & Resorts

Pulse Hotels & Resorts wurde 2015 gegründet und ist die Dachmarke für eine Reihe innovativer und moderner Hotels und Resorts, die auf ihrer Kernphilosophie aufbauen: "Sei intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst". Als Schöpfer außergewöhnlicher Erlebnisse nutzt das Unternehmen kommerzielles und innovatives Denken, um Hotels, Resorts und Immobilien zu entwickeln, die faszinieren, inspirieren und begeistern. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ziererCOMMUNICATIONS GmbH

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

Deutschland fon ..: +49-89-356 124-88

web ..: http://zierercommunications.de/

email : annette.zierer@zierercom.com Pressekontakt: ziererCOMMUNICATIONS GmbH

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München fon ..: +49-89-356 124-88

web ..: http://zierercommunications.de/

email : annette.zierer@zierercom.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten