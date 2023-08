Startseite Schneller (re)agieren in der SMD-Fertigung: ETB electronic baut Bestückungskapazität mit FUJI aus Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-08-02 08:47. E²MS-Dienstleister zielt auf höhere Geschwindigkeit und Flexibilität Kelsterbach, 2. August 2023 - In der Elektronikfertigung sind die Auftragsbücher derzeit vielerorts prall gefüllt. Der E²MS-Spezialist ETB electronic erhöht daher seine Fertigungskapazitäten und legt dabei Wert auf Flexibilität. Das bedeutet, das Unternehmen möchte in Zukunft die Fertigung an aktuelle Anforderungen besser anpassen können. Im ersten Investitionsschritt kommen in der 4.000 qm großen Produktionshalle sechs skalierbare Bestückungsplattformen NXTIII zum Einsatz, ein Konzept der FUJI EUROPE CORPORATION GmbH (www.fuji-euro.de). Auf insgesamt fünf Produktionslinien sollen sukzessive weitere Bestückungsautomaten von FUJI installiert werden, um eine hocheffiziente und agile Fertigung zu erreichen. Die 1983 gegründete ETB electronic entwickelt, produziert und montiert technisch anspruchsvolle Elektronik und komplette Geräte. Das Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeitende und hat die Hauptkundschaft in den Bereichen Industrie, Maschinenbau, Automatisierung, Medizintechnik und Automotive. Der E²MS-Spezialist strebt eine hochautomatisierte Fertigung an. In der im Jahr 2022 erweiterten Produktionshalle werden Muster, Vorserien und Serien gefertigt. In der SMD-Bestückung kommen bislang auf vier Linien Bestücker eines anderen Anbieters zum Einsatz. Mit flexibler Technologie schnell an Veränderungen anpassen

Für die Zukunft möchte ETB electronic noch schneller auf neue Kundenbedürfnisse und Nachfrageschwankungen reagieren. Die Linien werden daher vorerst um sechs Bestücker der NXTIII-Serie von FUJI erweitert, woraus sich eine Erhöhung der Gesamtleistung um rund 60.000 CPH (Components per hour) ergibt. Es sollen sukzessive weitere Bestückungslösungen von FUJI folgen. Die Bestückungsautomaten NXT III von FUJI bilden künftig das Herzstück der SMD-Bestückung bei ETB electronic. Damit wird nicht nur die SMT-Bestückungskapazität ausgebaut und die Produktivität erhöht, sondern auch die gebotene Flexibilität erzielt. Die NXT III ist für die flexible High-Mix-Produktion ausgelegt. Die modulare und skalierbare Lösung eignet sich insbesondere für die Bestückung multifunktionaler und leistungsstarker Elektronik bei beispielsweise hoher Bestückungsdichte von winzigen Bauteilen und vielem mehr. Durch die Skalierbarkeit und einen hohen Grad an Automatisierung kann sich ETB electronic in Zukunft agil auf neue Markt- und Kundenanforderungen einstellen. Die FUJI EUROPE CORPORATION GmbH mit Sitz in Kelsterbach ist seit 1991 als direkte Niederlassung des japanischen Konzerns FUJI CORPORATION im europäischen Markt tätig. Gestartet im Jahr 1959 als Werkzeugmaschinenhersteller, verfügt FUJI CORPORATION heute über mehrjährige Erfahrung im Maschinenbau und im Bereich der Elektronik-Bestückungsautomaten sowie in Robotic Solutions.Der Konzern ist ein international führender Maschinen-Lieferant.FUJI EUROPE CORPORATION deckt alle Bereiche einer modernen Produktion im Großraum Europa ab: von hochflexiblen Bestücksystemen im High-Mix bis hin zu kompletten Bestückungslinien im High-Volume. Die innovativen Bestücksysteme aus der NXT- und AIMEX-Serie sind Fundamente der SMT-Anforderungen. Als Europazentrale ist das Unternehmen verantwortlich für die Marktentwicklung in Zentral- und Osteuropa, Afrika, Russland und im Nahen Osten. FUJI EUROPE CORPORATION zählt rund 90 Mitarbeiter und unterstützt namhafte Unternehmen aus der Elektronikbranche in den Bereichen: Sales, Service, Ersatzteillager, Customer Process Support und Logistik/Auftragsabwicklung.

