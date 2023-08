Startseite DER GERUCH DES TERRORS - DEN TÄTERN AUF DER SPUR Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-08-02 08:42. Sprengstoffspürhunde im Kampf gegen terroristische Bedrohungen 1. August 2023 - Wir freuen uns, das Buch "Der Geruch des Terrors - Den Tätern auf der Spur" (https://doginare.net/buch-book/) vorstellen zu dürfen. Dieses Buch bietet einen tiefen Einblick in die Welt des Terrorismus und die Rolle von Sprengstoffspürhunden. Mit 502 Seiten, davon 84 farbig illustriert, erforscht das Buch das facettenreiche Netz des Terrorismus. Es beleuchtet verschiedene Formen, von politischer Kriminalität über Staatsterrorismus bis hin zum islamistischen Terrorismus. Im Fokus stehen jedoch die stillen Helden - Sprengstoffspürhunde und ihre bemerkenswerte Arbeit gegen diese weltweite Bedrohung. Das Buch ist für ein breites Publikum geeignet: Sicherheitsexperten, Kriminologie-Studenten, Hundeführer und -trainer, und Menschen, die sich für soziale, politische und sicherheitsrelevante Themen interessieren. Es ist auch ein wertvoller Lesestoff für Hundefreunde, Non-Fiction- und True-Crime-Leser sowie politisch Interessierte und Menschenrechtsaktivisten. "Der Geruch des Terrors - Den Tätern auf der Spur" legt den Fokus auf die wichtige Rolle der Spürhunde im Kampf gegen den Terrorismus. Es beschäftigt sich nicht nur mit bestehenden Vorgehensweisen, sondern zeigt auch das Potenzial von individuell angepassten Ausbildungsmaßnahmen zur Steigerung der Effizienz des Spürhundtrainings. In dem Buch werden Themen wie die Geschichte von Sprengstoffen, deren Einsatz im Terrorismus, Sicherheitsvorkehrungen und gesetzliche Regelungen im Umgang mit Sprengstoffen sowie die komplexen Aspekte der Sprengstoffdetektion behandelt. Es bietet einen tiefgründigen Einblick in die Herausforderungen und Möglichkeiten im Kampf gegen den Terrorismus. Wir laden Sie ein, dieses Buch zu lesen und zu erfahren, wie Sprengstoffspürhunde zu einer effektiven Waffe gegen den Terrorismus ausgebildet werden können. Mit Wissen und maßgeschneidertem Training für Spürhunde können wir den Terrorismus bekämpfen! Für weitere Informationen über "Der Geruch des Terrors - Den Tätern auf der Spur", kontaktieren Sie bitte info@doginare.net - www.doginare.net Fachverlag für Diensthundführer - Freiberufler Kontakt

