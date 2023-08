Startseite Prof. Dr. Marlene Kück: Wie sinnvoll ist Investition auf Kredit? Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-08-02 08:30. Auf Kredit zu investieren scheint verlockend - doch ist es wirklich sinnvoll? Investieren auf Kredit bedeutet, Kapital zu leihen, erklärt Prof. Dr. Marlene Kück (https://xn--info-marlene-kck-wzb.de/). Dadurch können Anleger in Anlageinstrumente wie Aktien, Immobilien oder andere Wertpapiere investieren. So eröffnen sich größere Chancen auf Renditen und Vermögenswachstum. Diese Strategie birgt jedoch auch Risiken. Daher wird sie in der Finanzwelt durchaus kontrovers diskutiert. Im nachfolgenden Beitrag werden die Vorteile, Risiken und Alternativen des Investierens auf Kredit genauer betrachtet. VORTEILE EINER INVESTITION AUF KREDIT Das Investieren auf Kredit kann für Anleger eine interessante Möglichkeit sein, um das Vermögen zu steigern und gegebenenfalls die Anlagestrategie zu erweitern. Dabei bieten sich potenzielle Vorteile: -Größere Investitionen mit weniger Eigenkapital: Eine der wichtigsten Vorteile des Investierens auf Kredit besteht darin, dass für Anleger mit weniger Eigenkapital größere Investitionen realisierbar sind. Durch die Nutzung von Fremdkapital lässt sich der finanzielle Spielraum maßgeblich erweitern. Dadurch eröffnen sich neue Möglichkeiten und das Portfolio kann breiter gestreut werden. -Höhere Renditen durch gehebelte Investitionen: Durch das Investieren auf Kredit können höhere Renditen erzielt werden. Fremdkapital macht es Anlegern möglich, das investierte Kapital zu multiplizieren und dadurch größere Gewinne zu erzielen. Im Falle einer erfolgreichen Investition können die Renditen auf das gesamte investierte Kapital anfallen und nicht nur auf das, in Eigenleistung erbrachte, Eigenkapital. -Diversifikation des Anlageportfolios und Zugang zu verschiedenen Märkten: Durch eine Investition auf Basis eines Kredites können Anleger ihr Anlageportfolio diversifizieren. Damit geht auch der Zugang zu verschiedenen Anlageklassen und Märkten einher. Durch die Investition in unterschiedlichste Vermögenswerte ist es machbar, Risiken zu streuen und die Chancen auf Renditen zu optimieren. Dadurch lässt sich ein ausgewogeneres und widerstandsfähigeres Portfolio aufbauen. Jedoch sollte man immer die Risiken im Blick behalten. Verschuldung kann zu finanziellen Belastungen führen, insbesondere, wenn die Investition Verluste verzeichnet. Eine Rückzahlung von Krediten wird dann mitunter problematisch. Wenn Risiken unterschätzt wurden, kann, so erklärt Prof. Dr. Marlene Kück, Insolvenz drohen. DIE RISIKEN BEI EINER INVESTITION AUF KREDIT Auch wenn das Investieren auf Kredit ausgesprochen attraktiv erscheint, sind die Risiken nicht von der Hand zu weisen: -Verschuldungsrisiko: Ein beachtliches Risiko beim Investieren auf Kredit besteht darin, dass die Rückzahlung des Kredits zu einer finanziellen Belastung wird, die nicht gestemmt werden kann. Falls die Investition nicht den erwarteten Gewinn erzielt oder womöglich sogar Verluste verzeichnet, können die Pläne zur Rückzahlung des Kredits gegebenenfalls nicht eingehalten werden. -Zinsbelastungen: Auch die Zinsen für den gewährten Kredit sollten keinesfalls unterschätzt werden. Sie können im ungünstigsten Fall die erzielten Renditen übersteigen und die Rentabilität der Investition erheblich beeinträchtigen. -Verluste und Marktvolatilität: Investitionen sind mit einem Risiko verbunden. Daher besteht auch beim Investieren auf Kredit die Möglichkeit von Verlusten. Gleichfalls können die volatilen Finanzmärkte unvorhersehbare Schwankungen aufweisen. PROF. DR. MARLENE KÜCK ÜBER FAKTOREN ZUR BEURTEILUNG FÜR EINE INVESTITION AUF KREDIT Um die Sinnhaftigkeit dieser Anlagestrategie zu beurteilen, sollten verschiedene Faktoren berücksichtigt werden: -Die Risikobereitschaft und finanzielle Situation: Anleger sollten realistisch einschätzen, ob eine zusätzliche Schuldenlast getragen werden kann. Ebenso notwendig ist es, die eigene Risikobereitschaft zu überprüfen. Die Rückzahlung des Kredits sollte finanziell realisierbar sein, auch wenn eine Investition nicht den gewünschten Erfolg bringt. -Verständnis für Anlagestrategien und den Markt: Wer auf Kredit investiert, sollte ein grundlegendes Verständnis der Märkte und Anlagestrategien besitzen. Sich mit den verschiedenen Anlageklassen vertraut zu machen, ist wichtig, um Chancen und auch die Risiken besser einschätzen zu können. Nur so können fundierte Entscheidungen getroffen und das Risiko von Fehlinvestitionen minimiert werden. -Zins- und Kreditkonditionen sowie Gebühren sollten nicht vernachlässigt werden. Beim Investieren durch die Aufnahme eines Kredits spielen die Zins- und Kreditkonditionen eine große Rolle. Zinssätze, Rückzahlungsbedingungen und eventuelle Gebühren sollten gründlich geprüft werden. Es gilt sicherzustellen, dass die Kosten für den Kredit nicht die erzielten Renditen übersteigen. Optimalerweise sollten auch unterschiedliche Angebote miteinander verglichen werden. -Risikomanagement und eine langfristige Perspektive: Das Investieren durch einen aufgenommenen Kredit erfordert eine langfristige Perspektive und ein effektives Risikomanagement. Es ist wichtig, nicht nur kurzfristige Gewinne anzustreben, sondern auch langfristige Ziele und Chancen bestmöglich einzukalkulieren. Eine diversifizierte Anlagestrategie kann dabei helfen, das Risiko zu streuen und mögliche Verluste abzufangen. WELCHE ALTERNATIVEN GIBT ES ZUM INVESTIEREN AUF KREDIT? Wer nach Alternativen sucht, um sein Vermögen ohne Kredit zu vermehren, findet ebenso Optionen. Hier schlägt Prof. Dr. Marlene Kück zwei Möglichkeiten vor: -Mittels Sparplänen schrittweise eigenes Kapital verwenden: Statt durch die Aufnahme eines Kredites zu investieren, können Anleger ihr eigenes Kapital schrittweise investieren und dafür entsprechende Sparpläne nutzen. Diese ermöglichen es, regelmäßig kleine Beträge anzulegen. Der Vorteil liegt hier vor allem in einer besseren Kontrolle des finanziellen Risikos. Regelmäßige Einzahlungen über einen längeren Zeitraum hinweg ermöglichen es, ein solides Anlageportfolio aufzubauen. Das investierte Kapital kann dabei stetig wachsen, es findet keine Verschuldung statt und benötigt keine Rückzahlung eines Kredites. -Die Möglichkeit von Risikobewertung und Anlagestrategien ohne Kreditaufnahme: Eine weitere Option besteht darin, das eigene Kapital effektiv zu nutzen, indem man eine gründliche Risikobewertung vornimmt und eine optimierte Anlagestrategie verfolgt. Hierbei geht es darum, das vorhandene Kapital auf unterschiedliche Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Immobilien oder Rohstoffe zu verteilen. Eine gründliche Analyse der Märkte, die Berücksichtigung der eigenen Risikobereitschaft und die Wahl einer geeigneten Anlagestrategie können dazu beitragen, die Rendite zu maximieren und das Risiko zu minimieren, ohne dass eine Kreditaufnahme notwendig ist. Prof. Dr. Marlene Kück weist darauf hin, dass jede Anlageform ihre eigenen Vor- und Nachteile hat. Die Entscheidung für eine bestimmte Strategie sollte von den individuellen Zielen, der finanziellen Situation und der Risikobereitschaft abhängig gemacht werden. Um eine fundierte Entscheidung zu treffen, sind deshalb eine gründliche Recherche, Beratung durch Finanzexperten sowie das Verständnis der eigenen finanziellen Möglichkeiten essenziell. Prof. Dr. Marlene Kück kam zu Beginn ihres Berufsweges nach einer kaufmännischen Ausbildung zum Studium an die Freie Universität. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre promovierte Frau Prof. Kück und wurde zunächst Professorin an der Fachhochschule für Wirtschaft in Berlin und später Professorin an der Universität für Wirtschaft und Politik in Hamburg (jetzt: Universität Hamburg) . Daneben war sie im

Bankensektor tätig. Sie befasste sich im Rahmen ihrer Studien intensiv mit der Finanzierung von Unternehmen und der Bankbetriebswirtschaftslehre. Frau Kück leitete und leitet verschiedene Forschungsprojekte, die im Bereich Finanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen, der Finanzierung von Dienstleistungs- und Kulturbetrieben, der Beschäftigungs- und Arbeitspolitik angesiedelt waren und sind. Firmenkontakt

