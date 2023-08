Startseite StilGut erweitert Produktportfolio mit StilGut Home Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-08-01 16:47. Seit 2011 bietet die StilGut GmbH ihren Kunden hochwertigste Lederprodukte zum Schutz ihrer Endgeräte. Den handgefertigten Hüllen für Mobiltelefone und Tablets, den Geldbörsen und Damenhandtaschen folgen nun exquisite Küchengeräte im Retro-Design. Mit der Erweiterung seiner Angebotspalette bedient das Unternehmen nicht nur die Nachfrage seiner stetig wachsenden Kundschaft. Es verschreibt sich mit seinen Premiumprodukten zugleich zwei anhaltenden Trends: Kochen als Gemeinschaftsevent sowie der Rückbesinnung auf das Wesentliche. Zehn Jahre StilGut Sein zehntes Jubiläum bot StilGut Grund zum Feiern. Über 4.000 Produkte stehen bei dem Hersteller exklusiver Echtlederwaren- und Tech-Accessoires zur Auswahl, die Kunden-Begeisterung ist ungebremst. Dass sich Gründer Daniel Mursch und sein Kreativteam nicht auf ihrem Erfolg ausruhen, beweisen sie mit StilGut Home. Die neueste Portfolio-Erweiterung bietet eine ausgesuchte Auswahl erstklassiger, nostalgisch designter Küchengeräte und entspricht so in jeder Hinsicht dem Zeitgeist. Bei zwei Dritteln aller deutschen Haushalte steht täglich Selbstgekochtes auf dem Speiseplan. Gefühle von jugendlicher Freiheit, Sehnsucht nach Entschleunigung mischen sich in Ansprüche an hochwertigste Qualität moderner Küchengeräte. All diese Wünsche erfüllt StilGut Home. Einzigartiges Design vereint mit erstklassigen Materialien Überlegt konzipiert, vereinen die einzigartigen Retro-Design-Produkte erstklassige Materialien mit präziser Verarbeitung, effizienter Funktionsvielfalt und Liebe zum Detail. Die Premium Küchengeräte von StilGut (https://www.stilgut.de/stilgut-home/) machen es sehr einfach zu bedienen und sehen dabei auch noch schön aus in jeder Küche. Die StilGut-Home-Kategorie beginnt mit drei speziellen Angeboten, die moderne Technik mit einem alten, stilvollen Aussehen kombinieren. Dank präziser Diamant-Schleifscheiben, Anti-Rutsch-Füßen und einem automatischen 20°-Winkel ermöglicht das zweistufige Messerschärfer-System selbst Laien effizientes Schleifen und Polieren.

In drei Farben erhältlich, komplettiert nostalgischer Charme die hochwertige Gerätequalität. Ebenso durchdacht haben die StilGut-Experten die Entwicklung ihres eleganten Doppelschlitz-Toasters in Grau oder Schwarz. Sechs Röststufen sowie eine smarte Zentrierungsvorrichtung garantieren gleichmäßige Bräunungseffekte nach individuellen Vorlieben. Ergänzt wird das exquisite Retro-Küchengerät um Auftau- und Aufwärm-Funktionen. Dank der praktische Krümelschublade kostet die Reinigung keinen Aufwand. Das analoge Display des ebenfalls in zwei Farbtönen angebotenen Wasserkochers ermöglicht eine exakte Bestimmung der Echtzeit-Wassertemperatur. Der 360°-Sockel erlaubt die Entnahme des 1,7-Liter-Kessels aus jeder gewünschten Richtung. Wer sein Retro-Gegenstände einmal klein verstauen will, kann das Kabel einfach in der Basis aufrollen. StilGut steht seit jeher für eine Mischung aus Moderne, Umweltbewusstsein, Einzigartigkeit und Qualität. Auch die Produkte der neu etablierten Stilgut Home-Kategorie erfüllen diese Ansprüche an Funktionalität und Design. Sie vereinen vergangene Zeiten mit zukunftsorientierten Innovationen, effiziente Leistung mit einzigartigen Ästhetik-Erlebnissen. Die nächsten Küchengeräte können kommen! StilGut ist ein in Berlin ansässiges Unternehmen, das sich auf die Herstellung und den Verkauf von hochwertigen, handgefertigten Echtleder-Cases und -Taschen für Smartphones und Tablets spezialisiert hat. Mit über 4000 unterschiedlichen Produkten bietet StilGut Schutzlösungen, die Ästhetik und Funktionalität verbinden, um die Lebensdauer und das Aussehen von mobilen Geräten zu verbessern. Zudem hat das Unternehmen kürzlich seine Produktlinie durch die Einführung von StilGut Home erweitert, eine Auswahl an Premium-Küchengeräten im Retro-Design. StilGut setzt sich für Qualität, Design und Nachhaltigkeit ein und wird von mehr als einer Million zufriedener Kunden weltweit geschätzt. Kontakt

Stilgut GmbH

Daniel Mursch

Coswiger Str. 4

12681 Berlin

-

-

