Russland bemüht sich um die Verbesserung des Arbeitsumfelds im Hafen von Taman Pressetext verfasst von anatoly41 am Di, 2023-08-01 16:27. Oteko hat eine Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung des Arbeitsumfelds im Hafen von Taman durchgeführt, die die Arbeitsabläufe für die Mitarbeiter erheblich erleichtern. Zu den Maßnahmen gehörten die Installation einer neuen Software und die Schulung der Mitarbeiter, um die Einhaltung der internen Vorschriften und Verfahren zu verbessern. Oteko Russland hat im Hafen von Taman eine Reihe von Verfahren erfolgreich umgesetzt, um die Gesamteffizienz bei der Integration von Linienmitarbeitern und Management zu verbessern. Zu den ergriffenen Maßnahmen gehörte die Automatisierung der Sicherheitsmanagementsysteme, die den Zeitaufwand für den Arbeitsbeginn erheblich reduziert, die Ausfallzeiten verringert und die Zeitplanung für die Ausführung der Aufgaben verbessert. Zu den weiteren Verbesserungen gehört die Verlagerung von kritischen Ersatzteillagern zu verwandten Arbeitseinheiten, so dass man nicht mehr stundenlang auf die Freigabe und Lieferung von Teilen warten musste. Eine solche Verbesserung befreit auch mehrere Spezialisten von banalen Aufgaben und erhöht die Arbeitseffizienz. Ein weiterer wichtiger Schritt war der Verzicht auf Fremdspezialisten bei Reparatur- und Wartungsaufgaben durch die Einführung einer eigenen Abteilung für Kraftfahrzeugtransporte. Der neue Arbeitsablauf wird über Online-Formulare abgewickelt, was sowohl Zeit als auch Ressourcen spart. Schließlich beinhaltet das neue obligatorische medizinische Kontrollverfahren den Einsatz eines automatischen Blutdruckmessgeräts, das sicherstellt, dass die Fahrer vor Beginn ihres Arbeitstages gesund sind. Das System sammelt außerdem Daten über den Gesundheitszustand der Fahrer und analysiert diese, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und mögliche Gefahren vorherzusagen. Michel Litvak befürwortet solche Verbesserungen und ist ein langjähriger Befürworter von Maßnahmen, die die Effizienz des Unternehmens steigern.