Personalisierte DNA-Kunstwerke: Startup DNA2art und Nachwuchskünstler Kevin Wilczewski kreieren personalisierte Popart-Portraits Pressetext verfasst von DNA2art am Di, 2023-08-01 12:58. „Science meets Art": unter diesem Motto kreiert das Frankfurter Startup DNA2art mit dem Nachwuchskünstler Kevin Wilczewski personalisierte Porträts auf Basis von genetischen Daten ihrer Kunden. Auf einer großformatigen Leinwand erstellt der Künstler in Acrylfarben ein Porträt im Popart-Stil. Ausgewählte Design-Elemente des Kunstwerks werden dabei durch die genetischen Daten der Kunden individuell definiert. Aus der DNA-Analyse entsteht ein genetischer Fingerabdruck, der künstlerisch in das Popart-Porträt einfließt. „Durch die Zusammenarbeit mit DNA2art kann ich sprichwörtlich auch das Innere visualisieren. In den Gemälden verbildliche ich auf eine expressive Art meine Sicht auf Schönheit und Vergänglichkeit. Mit dem genetischen Fingerabdruck fließt noch eine weitere einzigartige Dimension der porträtierten Person in das Gemälde ein", erläutert Kevin Wilczewski. Für die Analyse der Kunden-DNA ist lediglich ein Wangenabstrich notwendig. Die Probe wird anonymisiert in einem zertifizierten Labor in Deutschland ausgewertet.

„So ein Wattestäbchen hat vermutlich jeder durch die Corona-Tests schon mal in den Händen gehalten. Das Entnahme-Set schicken wir dem Kunden direkt nach Hause und der Abstrich ist in wenigen Minuten erledigt – wir kümmern uns um den Rest“, sagt Daiwei Zheng, Gründer von DNA2art. Persönliche Daten und genetische Informationen sind stets geschützt. Weder das Unternehmen DNA2art, noch der Künstler oder das Labor können Rückschlüsse auf Krankheiten oder biometrische Merkmale ziehen.

„Es werden nur nicht-kodierende DNA-Abschnitte analysiert. Diese DNA-Abschnitte enthalten keine direkte biologische Information. Das Verfahren ist seit Jahrzehnten etabliert und wird beispielsweise bei Vaterschaftstests angewendet" erklärt Dr. Maik Hintze, Mitgründer von DNA2art. Mehr Informationen unter: https://www.DNA2art.com