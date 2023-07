Startseite KI.m Future Leadership School: Entfesseln Sie kostenfrei Ihr Führungspotential mit Künstlicher Intelligenz Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-07-31 18:03. Online-Programm zur Entwicklung moderner Führungskompetenzen mit Künstlicher Intelligenz Das baden-württembergische Technologiestart-up KI Mentor Technology GmbH öffnet erstmals die Türen zur KI.m Future Leadership School. Das innovative und kostenfreie Online-Programm ist unter dem Motto "FÜHRUNG 2030 - Die Zukunft der Führung" aufgelegt. Ziel ist dabei die Förderung und Entwicklung moderner Führungsfähigkeiten, die im Kontext neuer Technologien und globaler Veränderungen von entscheidender Bedeutung sind. Die KI.m Future Leadership School bietet eine einmalige interaktive Lernumgebung, die auf die Entwicklung fundierter Führungskompetenzen focussiert ist. Die Teilnehmenden haben dabei nicht nur die Möglichkeit, grundlegende Führungsanstöße und -konzepte kennenzulernen, sondern diese auch aktiv in der Praxis anzuwenden. Hierbei zählen Teamführung und Nachhaltigkeit (ESG) zu den zentralen Themen, die intensiv bearbeitet werden. Eine entscheidende Rolle spielen auch Aspekte der künstlichen Intelligenz (KI). Innerhalb eigener Workshops wird die Bedeutung von KI in der Führungsarbeit untersucht und diskutiert. Darüber hinaus wird den Teilnehmern die Nutzung von KI.m, einem revolutionären, KI-basierten Mentoring-Tool, ermöglicht. Es unterstützt Führungskräfte auf ihrem Weg, alltägliche Herausforderungen zu meistern und effektive Lösungen zu entwickeln. Das Herzstück der KI.m Future Leadership School bilden interaktive Webinare, betreut vom renommierten Leadership-Experten. Auf Basis des Buches "Führung 2030", bietet er den Teilnehmenden wertvolle Einblicke und fundierte Reflexionsaufgaben, um ihre Führungsfähigkeiten weiterzuentwickeln. Das einmonatige Online-Programm, mit ca. drei Wochenstunden, startet am 4. September und endet am 6. Oktober 2023. Teilnehmer können sich bis zum 31. August bewerben. Anmeldung: https://share-eu1.hsforms.com/1S3fx2fNaQg2e-cOhvfTjuA2b55zo In einer sich wandelnden Welt hat die Entwicklung von Führungspotential einen hohen Stellenwert. Mit der KI.m Future Leadership School bietet KI Mentor Technology GmbH - einem Pionier in Leadership-Tech - engagierten und zukünftigen Führungskräften eine einmalige Chance, die Führungskompetenzen der Zukunft zu erlernen und zu stärken. Die KI Mentor Technology GmbH entwickelt individuelle KI-basierte Lösungen für Personalentwicklung. Firmenkontakt

