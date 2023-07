Startseite 16. großer WWW-Kindertag in Weilburg Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-07-31 17:52. Veranstaltungstipp 27.08.2023 / Viele Spielstationen und attraktives Gewinnspiel / Zoo-Ausflug zu gewinnen / Tolles Wochenende mit 454. Weilburger Kirchweih und verkaufsoffenem Sonntag Weilburg, im August 2023. Auch in diesem Jahr findet am Sonntag, dem 27. August 2023, im Rahmen der Weilburger Kirchweih der 16. Kindertag der Wirtschafts-Werbung Weilburg (WWW) und der Stadt Weilburg statt. Zahlreiche Spielstationen, Wettbewerbe und Attraktionen stehen für Kinder jeden Alters von 12 bis 18 Uhr auf dem Programm. Die Geschäfte in der Innenstadt haben ebenfalls in dieser Zeit geöffnet. In der Weilburger Innenstadt locken zahlreiche Aktionen und Angebote. Darunter eine Hüpfburg, Kinderschminken, Weilburg von oben über eine Hebebühne oder Ponyreiten. Ein weiteres Highlight bietet die rot-weiße Bimmelbahn, mit der die großen und kleinen Besucher durch die Altstadt und an der Lahn entlangfahren können. Neben einen Flohmarkt von Kindern für Kinder gibt es überall verteilt Mitmach-Stationen, die Aufgaben und spielerische Wettbewerbe beinhalten, darunter eine Fotostation für Kinder, eine Kinderolympiade im Hotel Lahnschleife, ein Liegeradrennen von Radsport Wern sowie eine Museumsrallye im Bergbau- und Stadtmuseum und ein Schlossrundgang durch das Weilburger Schloss. An allen Stationen erhalten Kinder Stempel für die Teilnahme. Erster Preis: Familienbesuch für den Opel Zoo

Wer zehn Stempel gesammelt hat, kann seine Teilnahmekarte in einem WWW-Geschäft abgeben und an einem Gewinnspiel teilnehmen. Es winken tolle Preise: Ein Tag im Opel Zoo, 150 Euro für Pizza vom Ristorante Jimmys und mehr für einen Kindergeburtstag, Freikarten für Tretbootfahren oder Kinokarten für das "Delphi Filmtheater" uvm. Auf dem Marktplatz finden die Familien Attraktionen wie eine Dschungel-Hüpfburg, ein Kinderkarussell oder Ponyreiten mit zwei Stationen ab 12 Uhr. Dort wird auch eine Zaubershow und Ballonkunst, die Musikschule Oberlahn und mehr zu finden sein. In der Langgasse können sich die Besucher im Armbrustschießen ausprobieren. Am Denkmal/Tommys bietet Dachdecker Uli Weil mit seinem Kran mit Hebebühne den Kindern die Gelegenheit, Weilburg aus einer neuen Perspektive kennenzulernen. Auf dem König-Konrad-Platz wird den Kindern ein besonders aufregendes Erlebnis geboten: eine Blaulichtmeile mit THW, der Jugendfeuerwehr und dem DRK bieten dort an einem Ort versammelt spannende Mitmach-Aktionen und geben Einblick in ihre vielseitigen Aufgaben. Vereine und Organisationen wie der Tierschutzverein sind vor Ort. Bimmelbahn

Um die verschiedenen Stationen zu erreichen, steht als Fortbewegungsmittel auch wieder die beliebte Bimmelbahn bereit.

Rundkurs Bimmelbahn mit folgenden Haltestellen (Start 13 Uhr am König-Konrad-Platz/Landtor): König-Konrad-Platz/Landtor - Denkmal/Tommy"s - Modellbaupark - Rollschiff - König-Konrad-Platz/Landtor Die Wirtschafts-Werbung-Weilburg (WWW) ist ein Zusammenschluss der Händler, Handwerker, Gastronomen, Dienstleister und Industrieunternehmen der Region. Die WWW will die Attraktivität der Stadt Weilburg an der Lahn als Einkaufsstadt erhöhen und damit die Zufriedenheit der Kunden steigern sowie neue Kunden gewinnen. Vorhandene Kaufkraft soll in der Region bleiben, um Arbeitsplätze zu sichern und unsere Region für die Menschen attraktiv zu machen. Sowohl die Kunden als auch die Unternehmen sollen von den Aktivitäten profitieren. Mit über 150 Mitgliedern gibt die WWW der Wirtschaft Weilburgs eine Stimme und organisiert im guten Einvernehmen mit der Stadt und anderen Initiativen viele Events und Aktionen. Die WWW ist Interessenvertreter der Region "Weilburg an der Lahn" und ist für alle an der Region Interessierten offen. Firmenkontakt

