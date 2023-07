Startseite Ein Unternehmensstandort für erfolgreiche Geschäfte Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-07-31 16:49. Exklusive gewerbliche Büro- und Ladenfläche steht am Riehenring in Basel zum Einzug bereit. Ab sofort stehen im lebendigen Basler Erlenmatt-Quartier am malerischen Riehenring moderne und voll ausgestattete Büroräume zur Verfügung, die bezogen werden können. Diese begehrte Lage ist eine ideale Gelegenheit für Unternehmen, die einen erstklassigen Standort in der Nähe des belebten Stadtzentrums suchen. Mit modernster Ausstattung und zeitgemässem Design bietet diese Liegenschaft ein einladendes und produktives Arbeitsumfeld. Zu den beeindruckenden Merkmalen gehören geräumige Besprechungsräume, ein gehobenes Auditorium und ein atemberaubender Panoramablick, die sich alle im 7. Stockwerk befinden und eine inspirierende Kulisse für innovative Ideen und gemeinschaftliche Diskussionen bilden. Fläche für Einzelhandel und Gewerbe

Für Unternehmen, die Wert auf direkten Kundenkontakt legen, bietet das Erdgeschoss zusätzliche, vielseitige Fläche, die sich für Einzelhandels- oder Gewerbebetriebe eignet. Dabei sorgt die grosse Fensterfront nicht nur für natürliches Licht, sondern ermöglicht auch eine eindrucksvolle Warenpräsentation und lädt Passanten zum spontanen Einkaufen ein. Eine integrierte Klimaanlage garantiert an warmen Tagen ein angenehmes Einkaufserlebnis und der Zugang zu den Parkplätzen im Untergeschoss gewährleistet eine komfortable An- und Abreise für Kunden und Mitarbeiter. Insgesamt besteht diese zusätzliche Fläche aus zwei verschiedenen Bereichen, die jeweils ca. 200 m2 gross sind und durchdacht mit Doppelböden gestaltet wurden, um individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zu eröffnen. Geografische Lage

Eine der herausragenden Eigenschaften dieses Objekts ist seine Nähe zur deutschen und französischen Grenze. Die strategische Lage bietet einen direkten Anschluss an den Autobahnzubringer A1/A3 und ermöglicht einen reibungslosen Transport von Waren und Dienstleistungen. Die günstige Lage in Gehdistanz zum Badischen Bahnhof Basel und zum Messezentrum Basel ermöglicht zudem eine effiziente Geschäftsanbindung. Dieser strategische Vorteil macht die Erlenmatt zu einem attraktiven Standort für Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit über die Grenzen hinaus ausdehnen und eine starke Präsenz auf dem Schweizer Markt aufbauen wollen. Das sagt der Fachmann

An sich besteht das Erlenmatt-Quartier aus einer Mischung von Wohn-, Gewerbe- und Freizeitflächen, welche ein lebendiges und dynamischen Ökosystem bilden. Das lebhafte Ambiente zieht eine vielfältige Gemeinschaft an und schafft ein bereicherndes Umfeld für Mitarbeiter und Besucher gleichermassen. Eine Reihe von Annehmlichkeiten, darunter Restaurants, Cafés und Grünflächen, sind leicht zu erreichen und fördern eine gesunde Work-Life-Balance. "Ganz gleich, ob Sie Ihr Einzelhandelsgeschäft ausbauen, eine prominente Büropräsenz einrichten oder den internationalen Markt erschliessen möchten, diese Immobilie ist eine hervorragende Wahl, die alles bietet, was Sie für Ihren Erfolg benötigen.", so Peter Straub, CEO von Peter Straub Immobilienmanagement, welcher derzeit die noch freien Büroflächen vermittelt. Legen Sie heute noch den Grundstein für ihre florierenden Geschäfte und erleben auch Sie den inspirierenden Geschäftsalltag in der Erlenmatt. Online finden Sie unter https://www.erfolg.casa weitere Details und Informationen zu diesem Objekt oder rufen Sie uns an für eine persönliche Beratung. Wir sind gerne für Sie da. Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Ausserdem hat sich Geschäftsinhaber Peter Straub auf den Leerstandsabbau spezialisiert. Er kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau. Immobilienmanagement und Leerstandsabbau sind seine Leidenschaft, gerade auch in komplexen Fällen. Kontakt

Peter Straub Immobilienmanagement

Peter Straub

Reservoirstrasse 1

4416 Bubendorf

+41 61 534 03 54

https://www.straubundpartner.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten