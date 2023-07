Landesweite Motorradtour mit dem italienischen Anti-Drogen-Aktivisten Oreste Depaoli

VOICES FOR HUMANITY, die wöchentliche Serie des Scientology Network, porträtiert Helden des Alltags aus einer Vielzahl von Glaubensrichtungen, Kulturen und Nationen, die sich für die Verbesserung ihrer Gemeinschaften einsetzen. In einer weiteren Folge zeigt Voices for Humanity den Einsatz des italienischen Anti-Drogen-Aktivisten Oreste Depaoli.

Hinter der erschütternden Zahl der Todesfälle durch Überdosis und drogenbedingte Gewaltverbrechen in Italien steht ein Mangel an Drogenaufklärung. Oreste Depaoli bringt Gemeindemitglieder und gewählte Amtsträger zusammen und startet eine landesweite Motorradtour entlang des italienischen Stiefels, um im ganzen Land lebensrettende Drogenaufklärung zu betreiben.

Anti-Drogen-Aktivist Oreste Depaoli

Oreste Depaoli wuchs in einem Bauernhaus in Bergamo, Italien, auf und zog im Alter von 11 Jahren in die Stadt. Mit 12 Jahren kam er mit Marihuana in Kontakt. Während seiner Teenagerjahre wurde er von härteren Drogen abhängig, was mit 19 Jahren zu einer Überdosis führte. Als er erkannte, dass er nur knapp dem Tod entronnen war, hörte Oreste sofort mit den Drogen auf. Er wollte andere davor bewahren, denselben Weg einzuschlagen, und engagierte sich daher in der Kampagne Drug-Free World, um die Menschen über die Gefahren von Drogen aufzuklären. Zu Beginn wurde Oreste von Drogendealern bedroht. Doch trotz der Gefahr brachte er Mitglieder der Gemeinde zusammen, um die Anti-Drogen-Botschaft zu verbreiten, und beendete erfolgreich ihre Drogengeschäfte. Als lebenslanger Motorradenthusiast verband er seine Leidenschaft für das Motorradfahren mit seiner Berufung zur Drogenaufklärung und gründete "Let's Ride for a Drug-Free Italy". An der beliebten jährlichen Veranstaltung nehmen mehr als 100 Motorradfahrer teil, die eine 1.500 Meilen lange Fahrt durch Italien unternehmen und bei jedem Halt Aufklärungsmaterial von Drug-Free World verteilen. Oreste Depaoli ist derzeit der Direktor von Drug-Free World Italien.

Scientology Network in Los Angeles

Das Scientology Network ging am 12. März 2018 auf Sendung und ist Teil der Scientology Media Productions, dem globalen Medienzentrum der Kirche in Los Angeles. Es ist auf DIRECTV Channel 320 verfügbar und kann auf Scientology.tv, auf mobilen Apps und über die Plattformen Roku, Amazon Fire und Apple TV gestreamt werden. Die Sendungen des Scientology Networks wurden in 240 Ländern und Territorien weltweit in 17 Sprachen angeschaut. Um dem wachsenden Interesse der Menschen an Scientology nachzukommen, beleuchtet das Network den Alltag von Scientologen, zeigt die Kirche als globale Organisation und präsentiert ihre Aktivitäten zur Verbesserung der Gesellschaft, die das Leben von Millionen von Menschen berührt haben.

Das Network zeigt auch Dokumentarfilme von unabhängigen Filmemachern, die einen Querschnitt der Kulturen und Glaubensrichtungen repräsentieren, aber ein gemeinsames Ziel haben, nämlich die Gesellschaft zu verbessern. Die innovativen Inhalte von Scientology Network wurden mit mehr als 125 Branchenpreisen ausgezeichnet, darunter Tellys, Communitas und Hermes Creative Awards.

